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Küresel ölçekte kripto paraların kurumsal benimsenmesi artıyor ve artık bankalar, finans kuruluşları da oyuna dahil oluyor. Bu durum sonraki boğa koşusunun dev finans şirketlerinin desteğiyle ivme kazanması ihtimalini akıllara getiriyor. Peki hangi 4 altcoin için nasıl bir müjde açıklandı? Fiyat artışı olur mu?

Altcoinlere Banka Müjdesi

İngiltere merkezli bankacılık uygulaması Revolut, 4 popüler kripto para için staking hizmeti başlatıyor. Altfi tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Londra merkezli Revolut 25 milyon müşterisine DOT, XTZ, ADA ve ETH için stake hizmetleri sunuyor. Kripto para stake hizmetleri ağırlıklı olarak merkezi kripto borsaları ve lending şirketleri tarafından sunuluyor. Ayrıca bu alanda faaliyet gösteren birçok DeFi protokolü de bulunuyor.

Stake yapan kullanıcılar ilgili ağın çalışmasına sağladıkları katkı sayesinde yıllık belli oranda token kazanıyor. Kripto para satın alarak bunu protokol veya şirketlere belirli süreliğine kilitleyen, ödünç veren kullanıcılar risk piyasalarında hem hodl yaparken hem de token sayısını artırmış oluyor.

Revolut Kripto Stake

Birçok kullanıcı FTX çöküşünün ardından DeFi hack risklerini de göz önünde bulundurarak kripto hizmetlerini güvenilir merkezi (denetlenen, regüle) şirketlerden almak istiyor. Bundan doları Revolut tarafından başlatılan hizmet oldukça önemlidir. Rapora göre, Revolut’un kripto stake programının tam olarak kullanıma sunulması bu hafta içinde gerçekleşecek. Raporda, stake gelirlerinin yıllık yaklaşık %3 ila %12 arasında değişeceği belirtiliyor.

Revolut, boğa piyasası sırasında ondan fazla kripto varlığı için destek ekleyerek 2021’de kripto benimsemesini hızlandırdı. Revolut ortağı ve Avustralya şubesi başkanı Matt Baxby, kripto staking entegrasyonunun, firmanın 2023’te rekabet kızıştıkça pastadan daha fazla pay almak için yapıldığını söyledi. 25 milyon kullanıcıya hizmet veren şirket yukarıda paylaşılan altcoinler için kayda değer bir talep oluşturabilir.

Baxby CNBC ile yaptığı yeni bir röportajda şunları söyledi;

“Bence iki şeyin sonucu olarak büyüme gördük: Piyasada karşılanmamış ihtiyaçların olduğu yerlerde müşterilere özellikler sunmak ve bu ihtiyaçların ne olduğunu derinlemesine anladığımızdan emin olmak ve daha sonra piyasaya çıktıklarında bu beklentileri aşmak. Büyümenin diğer düzlemi ise Revolut’un küresel olarak daha fazla pazarda büyümesini sağlamak.”

Revolut hali hazırda İngiliz finansal teknoloji şirketidir. Aralık ayı itibariyle şirketin bölgede bankacılık lisansı bulunmuyor. Ancak yine de yatırımcıların çoğu şirketi halen bankacılık faaliyetleriyle tanıyor. 2023 itibariyle İngiliz devinin yaklaşık 6.000 çalışanı bulunuyor.