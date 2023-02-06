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Kasım ayı sonundaki ChatGPT lansmanı kripto para piyasalarını da önemli ölçüde hareketlendirdi. Birçok yapay zeka altcoini önemli kazanımlar elde etti. Ve son birkaç haftadır, ayrıca önümüzdeki aylarda birçok sözde yapay zeka altcoini göreceğiz. Bu tuzaklara karşı uyanık olurken rüzgarı arkasına alan projeleri de gözden kaçırmamak gerekiyor.

Yapay Zeka Altcoinleri

2022 Kasım ayı sonunda OpenAI yeni ürünü ChatGPT için lansmanını yaptı. Sadece 2 ayda bu ürün 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu da internetin gücünün yeni ürünlerin benimsenmesi noktasında ne denli arttığını gösteriyor. Benzer şekilde kripto paraların arkasındaki itici güç de budur. İnternet bağlantısı olan herkes kripto paralara ilgi duyduğunda buna kolayca ulaşabilir ve her yükseliş sezonunda artan fiyatlar bu benimseme çılgınlığının yakıtı oluyor.

Yapay zekaya dönerse Fetch ve AGIX gibi az sayıda yapay zeka projesi ChatGPT lansmanından önce de bu özellikleriyle tanınıyordu. Bu yüzden OpenAI tarafından yapılan lansman ve küresel ölçekte yapay zekaya artan ilgi onların fiyatının da hızla büyümesine neden oldu. Ve tabi bu süreçte ağzı sulananlar da oldu. Örneğin Justin Sun aniden Tron ekosistemi için bir yapay zeka çözümü başlatılacağını duyurdu ve coşkudan faydalanmaya çalıştı. Önümüzdeki haftalarda en harika yapay zeka altcoini biziz diyen çok fazla sahte girişim göreceğiz bunlara şimdiden hazırlıklı olmalısınız.

SingularityNET (AGIX)

SingularityNET‘in yapay zeka odaklı çözümü AGIX bu yıl yüzde 900’ün üzerinde artış yaşadı. Geçtiğimiz hafta, token 0,17 dolardan 0,46 dolara %170 oranında yükseldi ve AGIX güne %5’lik artışla devam ediyordu. İşlem hacmi ise 533 milyon dolarlık piyasa değerine göre oldukça fazla olan bir rakamda 300 milyon dolardaydı. Projeyi bilişsel bilimci ve yapay zeka alanında öncü olan Dr. Ben Goertzel kurdu. Girişimin amacı yapay zeka alanında gerçek bir ürün ortaya koymaktır.

SingularityNET ekosistemini oluşturan protokoller ya inşa edilme sürecindedir ya da ekosistemin tamamen işlevsel bir bileşeni olarak halihazırda konuşlandırılmıştır. Şimdilik hype nedeniyle artış gösteren fiyatın önümüzdeki aylarda projedeki başarısına göre performansını devam ettirme ihtimali bulunuyor. Yine de yatırımcıların metaverse döneminde yaşadıkları kayıpları hatırlayıp bir noktada kar almaları mantıklı olabilir. Hiçbir hype sonsuza kadar sürmedi ve ilgi azaldığında genelde fiyatlar da gerileme eğilimindedir.