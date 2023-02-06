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ABD’nin en büyük kripto para borsası yeni altcoin listelemesi için müjdeyi verdi. Bugün Coinbase duyurularının ardı arkası kesilmiyor. Birçok kez yaptığı duyurularda altcoinlerin %100’ü aşan artışlar yaşamasını sağlayan dev borsa bugün hangi altcoinin yatırımcılarını sevindirdi? Birkaç dakika önce gelen duyurunun detayları ve ilgili altcoin hakkında bilmeniz gerekenler.

Coinbase Altcoin Listeleme

Coinbase borsası yaptığı son dakika duyurusuna göre Axelar (AXL)’ı borsada listeleyecek. AXL Token duyurunun etkisiyle çok hızlı biçimde 0,59 dolardan 0,7 doların üzerine sıçradı ve yatırımcıların ilgisi yazı hazırlandığı sırada artmaya devam ediyordu. İşlem hacmi bu ilginin sonucu olarak aniden %90’a yakın artış gösterdi ve 2 milyon dolara ulaştı. Gate gibi birçok kripto para borsasında hali hazırda işlem gördüğü için AXL Token fiyatının işlem hacminin daha da artması ve bu durumun fiyatı yukarı taşıması muhtemeldir. Şimdilik sadece 2 milyon dolarlık alım olduğu için yükseliş ihtimali devam ediyor.

Coinbase daha önce Wrapped AXL Tokeni listelediği için asıl tokenin çok geçmeden zaten listelenmesi bekleniyordu.

Axelar Token (AXL) Nedir?

Axelar, Web3 odaklı bir projedir ve cross chain iletişimini sunar. Bu altyapıyı kullananlar diğer ağlardaki akıllı sözleşmeler veya varlıklarla kolayca etkileşime girebiliyor. Axelar, proof-of-stake ve izinsiz protokoller aracılığıyla Turing-complete mesaj geçişi sağlayan bir overlay ağıdır. Köprülerin ötesinde daha işlevsel bir yapı oluşturmayı amaçlayan Axelar merkezi olmayan Web’in inşasına katkı sağlamak için çabalıyor. Son birkaç yıldır Web3 anlatısı popülerlik kazandığı için Axelar tarzı projelere de ilgi yıldan yıla büyüyor.

2022 yılı Eylül ayında 1,14 doları aşarak ATH seviyesine ulaşan altcoin piyasa çöküşünün ortasında 0,39 dolara kadar düşmüştü. Yazı hazırlandığı sırada dip bölgeden pek uzaklaşabilmiş değil. Fiyat şimdilik tüm zamanların en düşük seviyesinin sadece %69 üstünde bulunuyor. Peki yatırımcılar Axelar Token (AXL) satın almak için hangi platformları kullanabilir? Şimdilik Coinbase üzerinden WAXL ve Kraken, UniSwap üzerinden AXL Token alınabiliyor. Gate gibi diğer popüler borsaları da kullanarak AXL Token satın alabilirsiniz.