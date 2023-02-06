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  •   Amazondan Sonra! DeFi Altcoinden Fiyatı Uçuracak Yeni Ortaklık!

Amazondan Sonra! DeFi Altcoinden Fiyatı Uçuracak Yeni Ortaklık!

Popüler altcoin Ocak ayında Amazon müjdesiyle uçmuştu. Şimdi de bu gelişme orta ve uzun vadede fiyatı artırabilir.
20:15
6 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ocak ayındaki büyük duyurunun ardından popüler DeFi altcoinin fiyatı önemli ölçüde artmıştı. Yüzde 50’lik yükseliş artmaya devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde gelen yeni müjde, popüler altcoinin daha fazla ağda erişilebilir olmasını sağlayacak. Peki Ocak ayında ne olmuştu? Bugün gelen duyurunun detaylar neler?

İçerik Rehberi

Trader JOE (JOE)

Ocak ayında Amazon ile ortaklığını duyuran Avalanche, ekosistemindeki en önemli DeFi projesi olan Trader JOE (JOE)’nun devasa bir yükseliş yaşamasını sağlamıştı. Ocak ayında 0,13 dolar olan JOE Token fiyatı 0,2 sınırına dayandı. Şimdi ise yeni müjde geldi. Avalanche ağında geç başlatılmasına rağmen Trader JOE ekosistemin en önemli DeFi oyuncularından oldu. Onun başarısı bu tarz ortaklık anlaşmalarıyla taçlandırılıyor.

Merkezi olmayan borsa Trader Joe, yerel tokenini çok zincirli değiştirilebilir bir tokena (OFT) dönüştürmek için birlikte çalışabilirlik protokolü LayerZero ile ortaklık kurdu. Entegrasyon, JOE tokenlerinin kendi yerel ağı olan Avalanche’dan Trader Joe’nun faaliyet gösterdiği diğer iki blockchain olan Arbitrum ve BNB Chain’e kolayca aktarılmasını sağlayacak.

JOE Token

LayerZero farklı blockchainler arasında varlıkların hareket ettirilmesine olanak sağlayan “omni-chain” iletişim protokolüne sahip. Bir tokenin ana ağ dışına çıkarılabilmesi için token yakım/basım mekanizmaları olur. Ancak LayerZero’nun merkezi olmayan iletişim protokolü bu süreci daha da basitleştiriyor. Joe ekibi bir blog yazısında, LayerZero‘nun yaklaşımının “wrapped (basım/yakım sürecinde wrapped tokenler basılır)” yönteminden daha güvenli olduğunu belirtti. JOE Token bu ortaklıkla birlikte diğer ağlarda çok daha yaygın biçimde hareket edecek. Bu onun kullanım durumunu artıracağı için fiyatını da uzun vadede pozitif etkileyebilir.

Avalanche ekosisteminin en büyük DEX platformu olan Trader JOE hali hazırda 110 milyon dolarlık TVL gücüne sahiptir. Protokoldeki artan değer onun uzun vadeli performansını destekler nitelikte. Fiyata dönecek olursak eğer kripto para piyasalarındaki genel piyasa toparlanmasıyla desteklenirse 0,28 ve 0,39 dolar bölgeleri test edilebilir. Özellikle temel analiz tarafında gelecek müjdeler/ortaklıklar fiyatın 0,28 dolar ile 0,39 dolar aralığına iğne atmasını sağlayabilir.     Geçtiğimiz yıl nisan ayındaki fiyat seviyesi olan 1,5 dolara tekrar ulaşabilmesi içinse Bitcoin’in yeniden yatırımcı akınına uğraması gerekiyor.

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