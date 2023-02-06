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  •   Son DAKİKA! Coinbase Yeni Altcoin Müjdesi! Fiyat Uçtu Gitti!

Son DAKİKA! Coinbase Yeni Altcoin Müjdesi! Fiyat Uçtu Gitti!

Binance parite azaltmıştı ancak Coinbase bu altcoine destek sinyali veriyor. Fiyat daha da artabilir.
19:40
6 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase biraz önce yeni bir duyuru paylaştı. Yol haritası yeni altcoin eklendi. Yol haritasına eklenen altcoinler borsada listelenme ihtimalleri önemli ölçüde arttığı için devasa yükselişler yaşayabiliyor. Özellikle likiditeye erişimi sınırlı olan altcoinler için bu tarz hamleler ATH yolculuğunu bile başlatıyor.

Coinbase Listelenecek Altcoin

Yol haritasına eklenene altcoinler kesin olarak listelenecek diye bir şart yok. Ancak Coinbase borsası yol haritasına eklediği altcoinleri genellikle borsada listeliyor. Bu listelemeler 1-3 gün veya 10 gün içinde yapılmazsa haftalar sürebiliyor. Az sayıda altcoinin ise aylar içinde listelenmedikten sonra yol haritasından çıkartıldığını gördük. Peki bugün birkaç dakika önce duyurulan altcoin hangisiydi?

Yol haritasına yeni eklenen altcoin Voxies (VOXEL) ve yazı hazırlandığı sırada %32 oranında artış yaşamıştı. Binance borsasının 12 Eylül tarihinde VOXEL için ETH işlem çiftini kaldırdığını düşünürsek bu son gelişme piyasa değeri henüz düşük altcoin için beklenenden iyi sonuçlar doğurabilir.

Voxies (VOXEL)

En büyük 438’inci kripto para olan VOXEL Token yaklaşık 42 milyon dolarlık piyasa değerine sahip. Son 6 ayda yaptığı anlaşmalarla gündem düşmeyen Polygon’un altyapısında başlatılan proje %74’lük işlem hacmi artışıyla 50 milyon doları gördü. Piyasa değerinden daha fazla hacim gören altcoinin Coinbase tarafından resmi listeleme duyurusunun ardından daha da artması muhtemeldir. 300 milyonluk maksimuum arza sahip olan tokenin 103 milyon dolaşım arzı bulunuyor. Tüm zamanların en yüksek fiyatına ise 2021 sonunda 4,76 dolarda ulaşmıştı. Ardından Aralık ayı sonunda 0,15 dolara düştü ve yazı hazırlandığı sırada 0,4042 dolardan alıcı buluyor.

Peki VOXEL Token nereden alınır? Binance borsasını kullanan yatırımcılar USDT, BUSD ve BTC paritelerini kullanarak kolayca alım yapabilir. Bununla birlikte DEX kullanıcıları için aktif SushiSwap ve UniSwap pariteleri de bulunuyor. Coinbase duyurularının ardından altcoinlerde volatilite artar ve bazı büyük yatırımcılar bu tarz haberleri fırsat olarak görüp satışlar yapabilir. Bundan dolayı eğer yükselişi yakaladıysanız stop bölgenizi iyi ayarlamanız gerekebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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