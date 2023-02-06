Yaptığı güzellemelerin sebebi belli oldu. Popüler altcoinin en büyük bireysel yatırımcısı ifşa oldu.

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Dünyaca ünlü kripto para milyarderi yaptığı açıklamalarla herkesi zaten şüphelendirmişti. Gerçek ortaya çıktı. Eski kripto borsası CEO’sunun devasa altcoin birikimi ortaya çıktı. Fiyat artışına verdiği destek göz önünde bulundurulursa bu ismin ciddi kazanç elde ettiğini görüyoruz. Peki ünlü milyarder hangi altcoinin balinası?

Milyarder Kripto Balinası

Lookonchain tarafından yapılan son paylaşım kripto para yatırımcılarını heyecanlandırdı. Lookonchain’e göre BitMEX kripto para borsasının kurucusu Arthur Hayes şu anda en büyük bireysel GMX yatırımcısı. Geçtiğimiz yıl büyük kripto çöküşü sırasında Bitcoin’in 10.000 dolara düşeceğini tahmin eden isim GMX fiyatındaki dalgalanma nedeniyle yaklaşık 9 milyon dolar kazanç elde etti. Lookonchain’e göre Arthur Hayes, yaklaşık 13,47 milyon dolar değerinde 200.580 GMX tutuyor.

Bu birikimi ise 3 Mart 2022 ile 7 Eylül 2022 tarihleri arasında ortalama 28,5 dolar maliyetle yaptı. Yakın zamanda yaptığı GMX Coin paylaşımları da hesaba katıldığında bu pek şaşırtıcı değil. Ünlü milyarder birçok kez bu altcoinin sonraki boğa sezonunda ciddi kazançlar getirebileceğinden bahsetti. Onun bu tahminleri çok fazla yatırımcının GMX Coin’e ilgi duymasını sağladı ve fiyat arttı. Eğer sonraki muhtemel boğa sezonunda GMX Coin beklediği gibi performans gösterirse Hayes bu yatırımından devasa bir kazanç elde edebilir.

Hayes Kripto Para Yorumu

Hayes geçen ay bir blog yazısında Fed’in politika değişikliğiyle kripto paraların ciddi düşüş yaşayabileceğini söyledi. Hayes, önceki 12 ay boyunca piyasalardaki düşüşün nedenini özetledi ve koronavirüsün rahatlamasının getirdiği teşvik fonlarındaki artıştan yararlanan piyasaların söndüğünü iddia etti. Hayes ayrıca geçmişte diğer kripto varlıkları hakkında sık sık yorum yapan bir Ethereum karşıtıydı. Ayrıca Solana’yı birçok kez çöp tokeni olarak tanımlamıştı.

Hayes önümüzdeki dönemde GMX Coin için daha fazla yükseliş beklediğinden dolayı devasa birikimini korumaya devam ediyor. Bitcoin fiyatı 22.850 dolar seviyesinde ve kripto paraların kümülatif değeri 1 trilyon 60 milyar dolara düştü. Küresel işlem hacmi hafta sonu geride kalsa da 50 milyar dolar seviyesini geçemedi. 14 Şubat tarihinde açıklanacak ABD enflasyon verisi son gelen güçlü istihdam rakamlarının ortasında yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor.