GMX, düşük takas ücretlerini ve sıfır fiyat etkisine sahip alım satımları destekleyen, merkezi olmayan bir spot ve perpetual borsadır.

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GMX, düşük takas ücretlerini ve sıfır fiyat etkisine sahip alım satımları destekleyen, merkezi olmayan bir spot ve perpetual borsadır.

GMX Coin (GMX) Nedir?

Otomatik piyasa yapıcı (AMM) modeli, kripto para borsaları tarafından kullanılan en popüler likidite sağlama sistemidir. Emir defteri modelinin ana sınırlamalarını çözen sistem kripto endüstrisinde sık kullanılır hale geldi. Bazı borsa platformları artık varsayılan AMM kurulumunu iyileştirmenin yenilikçi yollarını araştırıyor. GMX de böyle bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Merkezi olmayan borsa (DEX), varsayılan AMM’de ilginç bir değişiklik olan benzersiz bir çok varlıklı likidite modeli kullanıyor.

GMX (GMX), kullanıcıların kaldıraç işlemleri ve piyasa yapıcılığı yoluyla düşük borsa ücretlerinden ve sıfır fiyat etkisine sahip işlemlerden yararlanabilecekleri, merkezi olmayan bir spot ve sürekli alım satım kripto borsasıdır. GMX, çeşitli borsalardan dinamik fiyat bilgisi sağlamak için Chainlink oracles’ı kullanır.

Borsa, Arbitrum Layer 2 protokolü ve Avalanche (AVAX) blok zinciri üzerinde hizmetler sunar. Ticaret faaliyetinin dörtte üçünden fazlası Arbitrum’da gerçekleşir ve Avalanche çok daha düşük bir işlem hacmi sağlar.

Açılış ve kapanış pozisyonlarının her biri yüzde 0,1 ücrete mal oluyor. Bir pozisyon açarken veya kapatırken swap işlemi yapılması durumunda teminatın yüzde 0,2’si ile yüzde 0,8’i arasında değişen bir swap ücreti de uygulanıyor.

Platformun bir diğer belirgin özelliği, çok varlıklı AMM modelidir. Likidite sağlayıcıları, platformdaki endeks varlıklarına yatırım yapar ve yatırım karşılığında platformun likidite kripto para birimi olan GLP’yi alır. Endeks varlıkları, platformda takas ve kaldıraç ticaretinde kullanılan bir varlık sepetine dayanmaktadır.

GMX tokenı, borsada yönetim ve stake amaçları için kullanılır. Token sahipleri, platformun operasyonlarıyla ilgili çeşitli tekliflere oy verebilir. Token, üç tür ödül karşılığında borsada stake edilebilir:

Emanet GMX

Çarpan noktaları

ETH (Arbitrum için) veya AVAX (Avalanche için) standart ödüller

Platformdaki standart ödüller, takas ve kaldıraçlı ticaretten elde edilen borsa gelirinin yüzde 30’unu içerir. Ne GMX ne de platformun diğer kripto para birimi GLP, işlem ödemeleri için kullanılmaz. Bu işlemler sırasıyla Arbitrum ve Avalanche üzerinde ETH ve AVAX üzerinde gerçekleştirilmektedir.

GLP, platformda öncelikle likidite sağlanması için kullanılır. Borsanın benzersiz çok varlıklı AMM modelinde, GLP kilit rolü oynar. Likidite sağlayıcıları, platformun çok varlıklı endekslerine yatırım yaptıklarında yeni basılmış GLP’ler verilir.

GMX Coin Yorum

GMX Coin özellikle Binance listelenmesi ile dikkatleri çekti. Bir AMM platformu olması sebebiyle GMX coin’in geleceğinin parlak olduğunu düşünene uzmanlar var.

CoinMarketCap verilerine göre GMX Coin, 2671. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 57 dolardan işlem gören GMX Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 12,202,431 USD olduğu görülüyor. Ayrıca GMX Coin, 16 Kasım 2021’de 217 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdı.

GMX Coin Nasıl Alınır?

GMX Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

GMX Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından GMX Coin’in işlem gördüğü GMX/BTC, GMX/BUSD ve GMX/USDT işlem çiftlerinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.