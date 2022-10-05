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XRP Analist Yorumları: XRP Alınır Mı?

Kripto para piyasasında son iki gündür yeşil renk görüyoruz. Peki, piyasanın en popüler altcoin’lerinden olan XRP’de son durum ne?
15:32
5 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasında son iki gündür yeşil renk görüyoruz. Lider kripto para birimi Bitcoin yeniden 20.000 dolara yükselirken altcoin’lerde de benzer yukarı yönlü hamleler olduğunu görüyoruz. Peki, piyasanın en popüler altcoin’lerinden olan XRP’de son durum ne?

XRP Alınır Mı?

Aslında herhangi bir kripto para birimi ile ilgili “alınır mı?” sorusunun yanıtı büyük ölçüde yatırımcının stratejisine ve projeden beklentilerine bağlı olarak verilebilir. Eğer siz XRP’nin geleceğinde artış bekliyorsanız, detaylı araştırmalar sonucunda XRP’nin temelinin sağlam olduğunu düşünüyorsunuz bu soruya “Evet” yanıtını verebilirsiniz. Ancak eğer XRP’nin yaşadığı sorunlar sebebiyle artış yaşamayacağını düşünüyorsanız da bu sorunun cevabı “Hayır” olacaktır. Dolayısıyla XRP ile ilgili gelişmeler ve analistlerin yorumlarına bir göz atalım.

Öncelikle XRP fiyatının hala Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile olan davası sebebiyle baskılandığı düşünülüyor. 2021 rallisinde, SEC ile olan dava süreci sebebiyle rekor kıramayan XRP, ATH seviyesini 4 Ocak 2018’de 3,84 dolar ile görmüştü.

Bunun yanında yaşanan tüm sorunlara rağmen popüler kripto para birimi hala piyasa değeri bakımından en büyük ilk on kripto para birimi arasında yer alıyor. Yaklaşık olarak 24 milyon dolar piyasa değeri bulunana XRP en büyük 6. kripto para birimi konumunda. Ayrıca XRP yazının kaleme alındığı sırada da 0,48 dolar sınırında işlem görüyor.

XRP Analist Yorumları

Analistler XRP ile SEC davasının 2023 yılında sonuçlanacağını düşünüyor ve son sinyaller dava sürecinin XRP lehine sonuçlanabileceğini gösteriyor. Böyle bir durum olması halinde XRP fiyatının ilk hedefinin 2 dolar olacağı düşünülüyor. Ayrıca analistler 2023 yılı içinde XRP’nin 5 doları görebileceğini de ifade ediyor.

Eğer dava süreci XRP lehine sonuçlanmazsa da analistler yaşanacak bir geri çekilme sonrasında kripto para biriminin üzerindeki baskı kalkacağı için yine uzun vadede artış beklentisi içinde bulunuyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi yatırımcılar mutlaka kendi araştırmalarını yürütmeli ve bu doğrultuda işlemlerini gerçekleştirmeli.

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