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Metaverse Coin’lerde Son Durum: CEEK, APE, MANA ve GALA

Piyasanın popüler coin’leri arasında yer alan Ceek VR, Apecoin, Decentraland ve Gala fiyatlarında son durumlara göz atalım.
16:00
5 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Metaverse coin’ler nispeten stabil ilerliyor ve bazı metaverse coin’lerde ufak yükselişler varken bazılarında ufak geri çekilmeler olduğunu görüyoruz. Piyasanın popüler coin’leri arasında yer alan Ceek VR (CEEK), Apecoin (APE), Decentraland (MANA) ve Gala Games (GALA) fiyatlarında son durumlara göz atalım.

CEEK ve APE Son Durum

Son 1 ay içinde %13’ün üzerinde düşüş yaşayan CEEK, yazının kaleme alındığı sırada 0,1448 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde diğer metaverse coin’ler gibi stabil ilerleyen CEEK’e Türk yatırımcının da büyük ilgi gösterdiği ifade edilebilir.

Buna ek olarak CEEK tüm zamanların en yüksek seviyesini 29 Kasım 2021 tarihinde 1,20 dolar ile görmüştü ve dolayısıyla şu anda ATH seviyesinin %88 oranında altında işlem görüyor. Ayrıca CEEK henüz Binance’de listelenmesi olmayan bir kripto para birimi ve uzman isimler olası bir Binance listelenmesi ile birlikte fiyatta gözle görülür bir artış yaşanabileceğini ifade ediyor. Yine de yatırımcılar kripto para birimlerinin büyük borsa listelenmelerinin belirsiz olduğunu ve sadece bu beklenti ile yatırım yapılmaması gerektiğini unutmamalı.

Piyasa değeri bakımından en büyük metaverse konumunda bulunana APE, yazının yayına hazırlandığı sırada 5,19 dolardan işlem görüyor. Tüm zamanlar rekorunu 17 Mart 2022 tarihinde 39,40 dolar ile kırmış olan APE, ATH seviyesinin %86 oranında altında bulunuyor.

Apecoin’in hem NFT hem metaverse ile olan bağlantısı sebebiyle analistler bir ralli başlaması halinde APE coin’de yeni bir ATH görülebileceğini ifade ediyor. Ancak güncel rakamlara bakıldığında APE için 4,56 dolar destek seviyesini işaret ederken 6,4 dolar direnci işaret ediyor.

MANA ve GALA Son Durum

Piyasa değeri bakımından en büyük 3. metaverse coin olan MANA, son 1 ay içinde %10 oranında düşüş yaşadı. Yazının kaleme alındığı sırada 0,70 dolardan işlem gören MANA’nın tüm zamanlar rekorunun 5,90 dolar olduğu ifade edilebilir.

Analistlere göre MANA için 4 saatlik grafiklerde destek seviyesi 0,66 dolar ve direnç seviyesi 0,75 dolar. Buna ek olarak MANA’da bir yükseliş başlayabilmesi için kripto para piyasasında genel bir yukarı yönlü hamlenin gelmesi gerektiği düşünülüyor.

Son olarak GALA fiyatına baktığımızda kripto para biriminin yazının kaleme alındığı sırada 0,040 dolardan işlem gördüğü ifade edilebilir.

4 saatlik grafiklerde GALA için destek seviyesi 0,038 dolar ve direnç seviyesi 0,049 dolar. Analistlere göre GALA 0,040 dolar üzerinde kalmayı başarırsa ilk hedefi 0,045 dolar olabilir.

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