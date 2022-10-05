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Amerikan Başkanı Biden Düğmeye Bastı: Boğa Koşusu Bununla Mı Başlayacak?

Amerika'da yapılması düşünülen düzenlemeler tüm dünyayı yakından ilgilendirecekmiş gibi duruyor. Başkan Biden konu hakkında net bir duruş sergiliyor.
16:30
5 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto dünyası, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki politika yapıcıların nihayet kapsamlı bir düzenleyici çerçeve sunmasını nefesini tutmuş ve bekliyormuş gibi görünüyor. ABD’de uzun zamandır beklenen kripto düzenlemelerinin hayata geçirilmesi, bir sonraki kurumsal benimseme dalgasını tetikleyecek katalizör olabilir.

Finans kurumları, özellikle Amerika’daki düzenleyici belirsizlik nedeniyle şimdiye kadar varlık sınıfına karşı temkinli davrandı. Ancak Kongre, inovasyonu tamamen ezmeden dijital varlıklara nasıl yaklaşılacağı konusunda nihayet anlaşabildiğinde, finans ve yatırım dünyasındaki daha büyük oyuncular için yeşil ışık yakabilir.

Nasdaq Kenarda Bekliyor

Bu büyük oyunculardan biri de Amerikan çok uluslu finansal hizmetler şirketi ve üç borsanın sahibi ve işletmecisi Nasdaq Inc. 5 Ekim’de Bloomberg, Nasdaq’ın kendi borsasını açmadan önce kripto borsalarıyla ilgili daha fazla düzenleyici netlik beklediğini bildirdi.

Başkan yardımcısı ve Kuzey Amerika pazarları başkanı Tal Cohen, dijital varlık hizmetlerini genişletmekle ilgili olarak bunlar sahip olmaktan mutluluk duydukları yönünde bir açıklamada bulundu. Pazarın bireysel tarafında “oldukça doymuş” olduğunu, bu nedenle firmanın hala “büyük talep ve fırsat” olan kripto saklama hizmetlerine odaklanmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Daha fazla genişlemeye işaret ederek ekledi:

İnsanların varlıklarını güvende tutabilirseniz, daha sonra diğer her şeyi yapmanız için size güveneceklerini düşünüyoruz.

Nasdaq, saklama hizmetlerine ek olarak, kripto varlıklarının hareketini ve transferini kolaylaştırmak için yetenekler geliştirmeye de çalışacak. Nasdaq geçtiğimiz ay Gemini’nin eski ana broker hizmetleri müdürü Ira Auerbach’ı yeni dijital varlıklar birimini yönetmesi için işe aldı.

Bu birim Bitcoin ve Ethereum için kurumsal saklama hizmetleri sunarak işe başlayacak. CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju da kurumsal yatırımcılar için potansiyel güçlü giriş noktalarını gösteren bir grafik paylaştı ve bunun ışığında kurumların bir sonraki piyasa rallisini yönlendireceğini düşündüğünü belirtti.

Biden Kripto İçin Çağrı Yaptı

Düzenlemelere geri dönersek; bu hafta başında Biden yönetimi Kongre’yi düzenleyici bir çerçevenin uygulanmasını hızlandırmaya çağırdı. Bir ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) raporu, milletvekillerini bir anlaşmaya varmaya ve kurumlar arası işbirliği üzerinde çalışmaya çağırdı. Hazine Bakanı Janet Yellen liderliğindeki grup, önde gelen iki kripto düzenleme çabasının desteklenmesini öneriyor.

Bunlardan ilki stablecoin sağlayıcıları için kurallar belirleyen bir yasa tasarısı, ikincisi ise Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nu (CFTC) kripto spot piyasalarını denetlemekle görevlendiren mevzuat. Kabul edilmesi halinde, her iki yasa da kurumsal ve bireysel benimseme için faydalı olabilir ve masada sağlam bir şeyin olması sadece zaman meselesi.

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