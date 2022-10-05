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Yatırımcısına Kazandıran Altcoin Ralliye Başlayacak Mı?

2021 yılında birçok yatırımcısını milyoner yaptı. Fakat bu sene büyük ölçüde sessizliğini koruyor.
18:00
5 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde SHIB ile tanışan yatırımcılar ciddi miktarda kazanç elde etti. Fiyatı hızla arttı. Özellikle Binance listelemesinin ardından fiyatı 4 sıfırlı seviyelere kadar düştü. 8 sıfırlı fiyattan alım yapanlar için bu son derece büyük bir yükseliştir. Fakat 2022 yılı boyunca SHIB eski günlerini unuttu. Peki yeniden maziyi hatırlatacak mı?

SHIB Metaverse Haberleri

Shiba Inu ekosisteminin yerel tokeni olan SHIB’in fiyatı geliştiricilerden gelen duyurunun ardından hareketlenmeye başladı. SHIB yazı hazırlandığı sırada 0,00001134 dolardan alıcı buluyor. 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık %100 oranında arttı. 6,2 milyar dolar piyasa değerine sahip olan SHIB, en büyük kripto paralar arasında 14’üncü sırada yer alıyordu.

Dün SHIB metaverse projesindeki güncellemelerin açıklanmasının ardından fiyat 0,000011 dolar üzerinde kalıcılık elde etti. Güncellemede, SHIB geliştirici ekibi, SHIB Metaverse için yeni bir konsept sanatını duyurdular. Bu, ağustos ayında diğer iki sanal ortamın (WAGMI Tapınağı ve Roket Göleti merkezlerinin) açılmasının ardından geliyor.

SHIB Token Yorum

SHIB son metaverse duyurusuyla ralliye hazırlanıyor gibi görünse de token için tehlike çanları çalıyor. Birincisi, WhaleAlerts tarafından duyurulan on-chain veriler. Gizemli bir balina Coinbase borsasına 1 trilyon SHIB tokeni transfer etti. Bu tokenin yaklaşık değeri 12,1 milyon dolardır. SHIB için bu denli büyük bir satış fiyatta ciddi erimeyi tetikleyebilir. Öte yandan birçok bireysel yatırımcı dev balinaların neden satışa yöneldiği sorusuyla şüpheye düşecektir.

Bu arada, SHIB rallisi daha geniş bir kripto piyasası rallisinin parçası olacaktır. Şimdilik 20.000 doların üzerinde alıcı bulsa da Bitcoin’deki aşırı iyimserlik gevşiyor. Birçok indikatör artık dibin görüldüğüne işaret etse de makro ekonomik gelişmeler kripto para yatırımcılarını farklı yöne koşmaya zorluyor. Özellikle SHIB gibi düşerken çok daha fazla acı yaşayan altcoinlere yatırımcıların temkinli yaklaşması gerekebilir. Bitcoin her dar aralıkta konsolidasyonun ardından sert hareketler yaptı. Capo ve birkaç analist bundan sonraki hareketin 14.000 dolar ile 16.000 dolar arasına olacağını düşünüyor. Elbette bunlar kahin değil ve gelecekten %100 doğru haber getirme kabiliyetleri yok.

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