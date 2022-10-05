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Son Dakika: Dev Kripto Parası Bu Altcoini Listeliyor! Bir İlk Olacak!

Coinbase borsası ilk defa Avalanche ekosistemindeki bir projeyi listeliyor.
19:01
5 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase bir süredir listelemesi beklenen PNG için nihayet duyuruyu yaptı. Kısa süre önce yapılan duyuruya göre yarın Pangolin (PNG) borsada listelenecek. Haberin etkisiyle PNG fiyatı %15 oranında arttı. Fiyat 0,0889 dolardan alıcı buluyor. Detaylar haberimizde.

Coinbase Altcoin Listeleme

Hacim bakımından en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase nihayet PNG tokeni listeliyor. Bu listeleme ile aynı zamanda bir ilke imza atılıyor. Avalanche ağındaki ilk ARC-20 token böylece Coinbase borsasında işlem görmeye başlayacak.

Altcoinin işlem hacmi son 24 saatte %270 oranında arttı. Piyasa değeri sadece 11 milyon dolar olduğu için bu altcoinin fiyatında çok daha volatilite görebiliriz. PNG işlem hacmi son artışla birlikte 896 bin dolara ulaştı.

Pangolin fiyatı haberle birlikte 0,0972 dolara kadar (%25+) yükseldi. Coinbase borsasının listelemesi PNG için ekstra avantaj anlamına geliyor. 1 milyon doların altında işlem hacmine sahip olduğu için yarın itibariyle bu altcoinin daha ciddi yükselişler yaşadığını görebiliriz.

Pangolin (PNG) Nedir?

Son 10 ayda 0,029 dolar ile 3,02 dolar arasında hareket eden PNG token fiyatı oldukça geniş bir makasa sahipti. Geçtiğimiz yılın şubat ayında piyasaya sürüldüğünde fiyatı 3 doların üzerindeydi. 24 Ağustos tarihinde 4,27 doları aşan PNG 2022 Mart ayından bu yana aşırı satış bölgesinde geziyor. Yani bugün yaşanan %25’lik aslında devede kulak. ATH seviyesi olan 5 dolardan %98,3 oranında eriyen PNG uzun süredir hacim sıkıntısı çekiyordu. Coinbase listelemesi yeniden PNG için temiz bir sayfa anlamına gelebilir.

Peki Pangolin nedir? Tıpkı UniSwap, PancakeSwap gibi merkezi olmayan bir borsadır. Farkı ise en popüler Ethereum rakiplerinden biri olan Avalanche ağında faaliyet göstermesidir. Bu ağdaki ilk DeFi platformu olduğu için Avalanche topluluğu Pangolin’e yoğun ilgi gösteriyor. Kesinlik süresi bakımından en iyi birinci katman platformlarından olan Avalanche henüz Solana veya Ethereum kadar geniş bir topluluğa ulaşamadı.

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