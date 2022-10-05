Popüler altcoinlerden olan Polkadot (DOT) ve Kusama (KSM) destek ve direnç bölgeleri hangileri? İşte DOT ve KSM fiyat analizi!

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Kripto para piyasalarında yaşanan belirsizliklere rağmen Polkadot (DOT) ağı hızla büyümeye devam ediyor. Ayrıca bugün ağın staking iyileştirme verileri yayınlandı.

Polkadot İnceleme

Polkadot ağının yüksek performansına ve gelişimine rağmen DOT’un fiyat hareketi düşüş eğiliminde. Polkadot geliştiricileri ve yenilikçileri için deneysel bir ağ olan Kusama (KSM) da benzer şekilde faaliyetler sürüyor. Bununla birlikte her iki durumda da, grafiklerde yükseliş eğiliminin yeniden başlamasına yol açabilecek yükseliş formasyonları ortaya çıktığı belirtiliyor. Popüler altcoin DOT 4 Kasım 2021 tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 55 dolara ulaştığından beri düşüş trendinde. Kripto para birimi 21 Eylül 2022 tarihinde 5,97 dolara kadar geriledi. Bu sayı ATH seviyesinden %89’luk bir düşüşü temsil ediyor.

Nisan 2022’nin sonunda Polkadot, Aralık 2020’den beri devam eden uzun vadeli destek hattını kaybetti. Birkaç hafta süren düşüş direnç görevi gören 6 doların hemen altında bir tarihsel alana yol açtı. Yazının kaleme alındığı tarihte bu seviyenin bir destek sağlaması ve sıçrama başlatmaya yardımcı olması uzmanlar tarafından bekleniyor. Eğer beklenen destek görülmez ve kripto para piyasasının genelindeki düşüş ivmesi devam ederse, DOT yeni düşük seviyelere ulaşabilir.

DOT Ve KSM Fiyat Analizi

Ayrıca kripto para biriminin günlük grafiklerinde Mayıs 2022’nin ortasındaki düşüşlerden bu yana yürürlükte olan azalan bir paralel kanal modeli olduğu belirtiliyor. Haziran ayında Polkadot kanalın destek alanına yakın seviyelerde bulunan 6 dolar seviyelerine geriledi. Temmuz ayı sonlarında fiyat formasyonun ortalamasını yeniden geri aldı ve şu anda seviyenin üzerinde işlem görüyor. Belirtilen destek kaybolursa Polkadot 3 dolar seviyelerine yani tüm zamanların en düşük seviyesine (ATL) doğru ilerleyebilir. Aksine fiyatta artış meydana gelirse kripto para biriminin yükselişindeki ilk direnç noktası 8 dolara yakın kanalın üst kenarı olabilir.

Kusama, Polkadot için yenilik yapmak veya uygulamalar hazırlamak isteyen geliştiriciler için bir yazılım deney ağıdır . Her iki ağ da aynı dil ve benzer kod kullanılarak oluşturulmuştur. Buna rağmen, bağımsız ve farklı önceliklere sahiptirler. Kusama ağının token’ı olan KSM’nin fiyat hareketi DOT grafiğine benziyor. Ancak aralarındaki fark, burada fiyatın uzun vadeli destek bölgesi olan 43,15 doların altına düşmesi olarak gösterilebilir. Ayrıca fiyat azalan bir kama modelinde içerisinde hareket ediyor olabilir. Kusama, kamanın sonuna yaklaşırken bu desteği yeniden kazanmaya çalışabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.