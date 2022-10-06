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Kıdemli Analistten Şok İddia: Cardano Ve Ethereum’a Yönelim Artacak!

Uzman analist açıklamalarında sebep göstererek yatırımcıların Cardano (ADA) ve Ethereum'a (ETH) olan ilgisinin artacağını ileri sürdü.
10:02
6 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Uzman bir kripto para analisti Cardano’nun (ADA) başarılı bir şekilde tamamlanan yükseltmesinin bir sonraki boğa koşusunda, kurumsal yatırımcıların dikkatini çekmesi gerektiğini ileri sürdü.

Cardano Ve Ethereum’a Yönelim

Analist arkadaşı Benjamin Cowen ile yaptığı röportajda uzman isim Guy, önümüzdeki yıllarda Cardano’nun Vasil Hard Fork’u gibi başarılı yükseltmelerin ve kanıtlanmış bir sicile sahip blok zinciri projelerinin daha ilgi çekici bir hal alacağını belirtti. Ayrıca Vasil Hard Fork gibi sorunsuz yükseltmelerin ve gelişen teknolojinin arkasındaki kişilerin, finansal olarak desteklenecek doğru tür insanlar olduğunun bir kanıtı olarak hareket edebileceğini ileri sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Uzun vadeli trend açısından bireysel ve kurumsal yatırımcıların, ilerleyen dönemlerde Cardano ve Ethereum’a olan ilgisini artması muhtemel. Bunun sebebi olarak ise ‘Bu adamlar bu büyük güncellemeleri yapabildiler ve kusursuz bir şekilde tamamladılar ve bence bu, projelerde çalışan insanların kalibresinin kanıtıdır.’ gibi düşüncelerin var olacağına inanıyorum. Bu durum gelecekte insanların durum tespitinin büyük bir parçası olacak. Fiyatta hiçbir şey başarı göstermemiş olsa da, özellikle Cardano için gerçekten olumlu olduğu kanaatindeyim.

ADA’da Ayı Piyasası Etkileri

Bununla birlikte Guy, ADA’nın fiyat performansının son zamanlarda pek başarılı olmamasının nedeni olarak, birçok kripto para biriminde ciddi düşüşler görülmesine neden olan mevcut ayı sezonundan kaynaklandığını ileri sürdü. Guy açıklamalarında konu hakkında şunları söyledi:

Açıkçası yükseltme fiyat üzerinde herhangi bir etki göstermedi. Çünkü içinde bulunduğumuz durum bir ayı piyasası. Ama bence bu durumda çok fazla moral bozacak bir şey değil. Bence bu gelecek için sağlam temelli bir bina.

Merkezi olmayan borsa (DEX) MuesliSwap’a göre Vasil hard fork, akıllı sözleşme platformunun verimliliği üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu, ücretleri neredeyse yarıya indirdi ve işlem hızını 10 kat artırdı. Ayrıca Cardano’nun yaratıcılarından Charles Hoskinson geçtiğimiz günlerde Ethereum rakibinin ölçeklenebilirliğini ve verimliliğini artırmak için gelişmeye devam edeceğini belirtmişti.

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