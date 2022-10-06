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  •   Dikkat! SHIB’de Beklenen An Geldi! Analistlerden Kritik Açıklama!

Dikkat! SHIB’de Beklenen An Geldi! Analistlerden Kritik Açıklama!

Krito para piyasası yeniden hareketlenmeye başlarken, Shiba Inu (SHIB) yatırımcısı da yeni bir mucize için beklemede.
10:55
6 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Krito para piyasası yeniden hareketlenmeye başlarken, Shiba Inu (SHIB) yatırımcısı da yeni bir mucize için beklemede.

Bekleyiş Sona Erdi: Shiba Eternity!

SHIB ekosisteminin merakla beklenen oyunu Shiba Eternity, dünya çapında iOS ve Android için piyasaya sürüldü. Birkaç dakika önce, resmi Twitter hesabı aracılığıyla Shiba Inu ağı, uzun bekleyişin sona erdiğini ve geliştiricilerin, iOS ve Android uygulama mağazalarında dünya çapında uzun zamandır beklenen oyunu başlattığını duyurdu. Shiba Inu baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, en kısa sürede kapsamlı bir oyuncu rehberi yayınlayacağını kaydetti.

Shiba Eternity, Android mağazasında yedi yaş ve üzeri kişiler için mevcut iken, iOS’ta dokuz yaş ve üzeri kullanıcılar için olacak. Android oyuncuları için cihazınızın Android 9 ve üzeri sürümlerde, iOS’ta ise telefonunuzun en az iOS 11’de çalışıyor olması gerekiyor. Geliştiricilerin oyundan elde edilen geliri nasıl kullanacaklarını daha önce açıkladılar. Geliştiriciler gelirlerin %45’ini Shiba Inu ekosistemini desteklemeye yönelik yatırımlara ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışlarda harcayacaklar. Ek olarak, %5’i yakılacak, kalan %50’si ise oyunun rekabet üstünlüğünü korumasını sağlamak için kullanılacak. İndirme Günü başlangıçta 1 Ekim olarak planlandı, ancak geliştiricilerin kusursuz bir süreç yürütmeleri için daha sonra 6 Ekim’e ertelenmişti.

SHIB’de Yakımlar Artacak!

 Shiba Inu ekosisteminin baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, Shiba Eterenity’den elde edilen tüm gelirlerin %5’inin yakılacağını ve Shiba Inu’nun mevcut devasa dolaşımdaki arzını azaltmanın ilk hedefleri olduğunu duyurdu. Topluluk, bu yönde uzun süredir baskı yapıyordu.

Shytoshi Kusama, tüm arz piyasada mevcut olduğu için ekibin tüm SHIB arzını yakamayacağını ve takımın bunun için milyarlarca dolar yatırım yapması gerektiğini açıkladı. Bu nedenle, Shiba Inu ekibi, çok beklenen Shibarium – Katman 2 çözümü, ShibaSwap V2, Shiba Eternity, SHIB: The Metaverse, vb. dahil olmak üzere Shiba Inu ekosisteminin bütün projelerine “Yakım Mekanizması” sunmaya odaklanıyor. Oyun ayrıca App Store’da 5 üzerinden 4,9 puan aldı. Ancak duyuru, Shiba Inu’nun fiyatını doğrudan etkilemedi. Shiba Inu, son 24 saatte % 1. 45 düşüşle 0,00001117 dolardan işlem görüyor. işlem hacmi ise 180,127,507 dolar (180,12 milyon ). Crypto News anlistlerine göre SHIB satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. SHIB, fiyatının eski parlak günerine dönmesi için makroekonomik faktörlerin değişmesi gerekiyor.

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