Kripto borç ve faiz platformu Celsius'un üst düzey üç yöneticisinin şirketin müşterileri için para çekme işlemlerini askıya almasından önce 56 milyon dolar değerinde kripto para çektileri ortaya çıktı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto borç ve faiz platformu Celsius‘un eski CEO’su Alex Mashinsky, eski STK’sı Daniel Leon ve CTO’su Nuke Goldstei’ın şirketin müşterileri için para çekme işlemlerini askıya almasından önce Mayıs ve Haziran aylarında Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) ve Celsius’da (CEL) para çekimi yaptıkları ortaya çıktı.

İşlemlerin Askıya Alınması Öncesi Harekete Geçtiler

Ortaya çıkan yeni mahkeme kayıtları, kripto borç ve faiz platformu Celsius’un üst düzey üç yöneticisinin şirketin para çekme işlemlerini askıya almasından ve iflas başvurusunda bulunmasından hemen önce Mayıs ve Haziran aylarında 56.12 milyon dolar değerinde kripto para çektiklerini gösteriyor.

Mahkeme kayıtlarına geçen mali işler bildirgesine göre, Celsius’un eski CEO’su Alex Mashinsky, eski STK’sı Daniel Leon ve CTO’su Nuke Goldstein fonlarının büyük bir kısmını Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) ve Celsius (CEL) olarak platformdan çektiler. Belgeye göre, şirketin Baş Uyum Görevlisi Oren Blonstein, Baş Risk Sorumlusu Rodney Sunada-Wong ve yeni CEO’su Chris Ferraro da dahil olmak üzere birden fazla yöneticisi ise herhangi bir para çekimi yapmadı.

Financial Times’ın İddiası Doğru Çıktı

Financial Times, hafta başında Celsius’un müşterileri için para çekme işlemlerini askıya almadan önce Mashinsky’nin platformdan 10 milyon dolar değerinde kripto para çektiği yönünde haber yapmıştı. Mahkeme kayıtları bu iddiaları doğruluyor. Kayıtlara göre, Celsius’un eski CEO’su Mashinsky, Mayıs ayında yaklaşık 10 milyon dolar değerinde kripto para, Leon 27 Mayıs ve 31 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 7 milyon dolara ek olarak 4 milyon dolar değerinde CEL token’ı ve Goldstein ise yaklaşık 13 milyon dolara ek olarak 7.8 milyon dolar değerinde CEL token‘ını şirketten çekti.

Ortaya çıkan son belgeler, iflasını duyuran ve haftalardır para çekiminin yapılamadığı kripto borç ve faiz platformu Celsius’la ilgili son gelişmeleri yansıtıyor. Tüm bunlarla birlikte ABD Hazine Bakanlığı tarafından atanan bir müfettiş de şu anda şirketin neden iflas ettiği, müşteri mevduatlarını nasıl yönettiği ve sakladığını araştırıyor.