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Terra Classic’e (LUNC) Büyük Müjde! Bu Tarihe Dikkat!

Yakımlar, staking, yeni projeler ve sosyal medya faaliyetleri sayesinde kripto para piyasasına meydan okumayı başaran Terra Classic (LUNC), sektörde odak noktası olmaya devam ediyor. 
12:55
6 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakımlar, staking, yeni projeler ve sosyal medya faaliyetleri sayesinde kripto para piyasasına meydan okumayı başaran Terra Classic (LUNC), sektörde odak noktası olmaya devam ediyor.

LUNC, CetoEX’te Listeleniyor!

Önde gelen bir kripto para borsası, platformunda LUNC‘u listeleyeceğini açıkladı. Yakım oranlarını artırmak için büyük çaba sarfeden Terra Classic topluluğu, duyuruyu sevinçle karşıladı. Kripto para borsası CetoEX, yakın tarihli bir duyuruda, 10 Ekim’de LUNC’u listeleyeceğini belirtti. Borsa paylaştığı bir tweet’te “Yakında Cetoex’te Terra Classic (LUNC) listeleyeceğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz” açıklamasını yaptı. Borsa ayrıca LUNC ticareti ve zincir içi ve zincir dışı işlemlerde %1.2 vergi/yakım mekanizmasını uygulayacak.

CetoEX, kullanıcıların Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) dahil olmak üzere 20’den fazla kripto para birimi alıp satmalarına izin veren merkezi bir kripto para borsası. Bora ayrıca, mobil uygulamaya sahip.  Duyuru, LUNC yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Bazı LUNC yatırımcıları, topluluğun beklentilerini karşılamayan diğer kripto para borsalarını eleştirdi ve LUNC’u listelemeye çağırdı. ‘Bigmoney’ isimli bir kullanıcı Kucoin ve Coinbase’in de LUNC’u listelemesi gerektiğini belirtti.

Daha Gidilecek Çok Yol Var

Binance ve MEXC Global gibi borsalar %1.2 vergi/yakım uygulamasını zaten desteklemiş olsa da, pek çok kripto para borsası teklifi LUNC ticaretinde uygulamaya istekli değil. Bu kripto para borsaları, LUNC para yatırma ve çekme işlemlerinde yalnızca %1,2 vergi/yakım mekanizmasını uyguladı. Daha önce bildirildiği üzere Binance, tüm LUNC spot ve marj ticaret çiftlerinde yakım mekanizması uyguladı. Dünyanın en büyük borsası sözünü tuttu ve kısa süre önce tek bir işlemde 5.5 milyar LUNC yaktı. Yakılan LUNC  sayısı günlük olarak artmaya devam etti ve yatırımcılar, bu çabaların LUNC’un değerini canlandırmaya yardımcı olacağına inanıyor. LUNC,  24 saatte %4,8 düştü ve an itibariyle 0,00029463 dolardan işlem görüyor.

Terra yatırımcıları, LUNC’un hala büyük bir geri dönüş yapacağından emin. %1,2’lik vergi/yakım uygulaması, topluluğun umudu oldu. Birçok kişi çeşitli borsalarda LUNC işlemleri yapmaya devam ettikçe, LUNC’un toplam arzı, yeni yakım mekanizmasının ardından büyük bir düşüş yaşayacak. Bu durum, LUNC’un değerini artıracak.  Topluluk ayrıca, Coinbase ve Robinhood gibi platformarı gözüne kestirdi.

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