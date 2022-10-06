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30 Yıl Deneyimi Olan Analistten Kritik Uyarı: Popüler Altcoin Sert Çakılabilir!

Kripto para piyasasındaki belirsizlik devam ederken, önde gelen analistlerden Peter Brandt popüler altcoin’e dair uyarıda bulundu.
13:20
6 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki belirsizlik devam ederken, önde gelen analistlerden Peter Brandt popüler altcoin’e dair uyarıda bulundu.

ADA, 0.25 Dolara Düşebilir!

Kripto para piyasalarına dair yaptığı ilginç analizler ve doğru tahminer ile bilinen deneyimli analist Peter Brandt, Cardano (ADA) fiyat hareketine dair önemli açıklamalar yaptı. Brandt’a göre, Cardano grafiğinde azalan üçgen formasyonu oluşuyor. Brandt, bir hafta önce de bu grafik modelini paylaşmıştı. Uzmana göre, bu model daha önce Bitcoin’de yüzde 50 oranında büyük bir çöküşe neden olmuştu. Bu yüzden, ADA fiyatı da büyük oranda değer kaybedebilir. Kripto para piyasasındaki satış baskısına rağmen, ADA 0,42 dolardaki desteğin üzerinde kalmayı başardı.

Vasil hard fork güncellemesinin başarılı bir şekilde hayata geçmesinin ardından, ADA fiyatı ivme kazanmıştı. Ancak, ralli fazla sürmedi. Birkaç analist, hala ADA’da düşüşün derinleşebileceğini öngörüyor. Brandt, ADA grafiğinin Haziran ayından bu yana azalan bir üçgende sıkıştğını vurguladı. Grafiğin gösterdiği gibi, ADA, 8 Haziran’da 0,64 dolar seviyesinden düştü ve daha sonra Temmuz ayında 0,42 dolarlık desteğin altına geriledi. Düşük seviyelerden hızlı bir şekilde toparlanmasına rağmen, ADA o zamandan beri azalan bir üçgende sıkışıp kaldı. Brandt, Richard Schabacker gibi önemli analistlere atıfta bulunarak ADA’daki riske dikkat çekti. Brandt’a göre,, ADA’nın azalan üçgen modelinden çıkamaması durumunda fiyat 0.25 dolara çakılabiir.  ADA, 0,25 doları en son geçen yıl Ocak ayında görmüştü. Ancak Brandt, grafiklerin her zaman analistlerin öngördüğü gibi çalışmadığını da itiraf etti.

Brandt, Kafayı ADA’ya Taktı!

Daha önce bildirdiği gibi, Brandt’ geçen hafta da ADA için benzer iddialarda bulunmuştu. Brandt, şimdi ise yeni kanıtlarla tezini bir kez daha ortaya koydu. Buna karşılık, Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, Brandt’e makroekonomik koşulların ve diğer faktörlerin bir varlığın fiyat hareketlerini etkileyebileceğini ve bunun da dikkate alınması gerektiğini hatırlattı.

Brandt, Eylül ortasında aynı teknik modele dikkat çekmişti. Ancak, ADA önemli bir düşüş kaydetmedi. Bununla birlikte, Cardano yerinde saymaya devam ediyor. ADA, son 24 saatte %0,45 artışla 0,430 dolardan işlem görüyor.  Uzmanlara göre, ADA’nın ivme kazanması için Fed’in para politikasından geri adım atması gerekiyor.

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