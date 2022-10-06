Ethereum’un bir hard fork’u olan ve PoW algoritmasını kullanan Ethereum PoW (ETHW), Merge ile birlikte yatırımcıların büyük ilgisini çekti.

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Ethereum’un bir hard fork’u olan ve proof of work algoritmasını kullanan Ethereum PoW (ETHW), özellikle Merge ile birlikte yatırımcıların büyük ilgisini çekti. Peki ETHW ile ilgili beklentiler ne yönde, ETHW’de son durum ne?

Ethereum PoW Geleceği

Bilindiği gibi Ethereum Merge yükseltmesi ile ETH madenciliği sona erdi ve proof of stake algoritmasına geçiş gerçekleşti. Bu durumda da ETH’da madenciliğe devam etmek isteyen geliştiriciler için ETHW piyasaya sürülmüş oldu.

Çinli madenci Chandler Guo, PoS konsensüs yöntemine karşı çıktı ve PoW tabanlı Ethereum blok zincirini başlattı. PoW Ethereum zincirini oluşturmak madenciler için stake edenlere karşı bir zafer olsa da, ETHW kullanıcıları başlarda erişilebilirlik sorunları yaşadı.

Öte yandan Merge’den sonra, Ethereum ağı iki versiyona ayrıldı: PoS konsensüs algoritmasını kullanan ETH ve eski PoW algoritmasını kullanan ETHW. Bununla birlikte, ETHW madencileri karmaşık matematiksel bulmacaları çözerek Ethereum ile ödüller alırken, doğrulayıcıların gelir amacıyla ETH’yi stake etmesi gerekiyor.

Şu an için ETHW’nin madencileri cezbettiği ancak geleceği ile ilgili bir fikir birliğine varılamadığı görülüyor. ETHW, Ethereum’da madenciliğin devam etmesine izin veriyor ve bu durum şu anda madenciler tarafından destekleniyor gibi görünüyor. Ancak ileride eğer PoS algoritmasının daha verimli olduğu görülürse ETHW’nin darbe alabileceği de düşünülüyor.

Ethereum PoW Coin Yorum

ETHW yazının kaleme alındığı sırada 8,86 dolardan işlem görüyor. 29 Eylül’de 14,184 dolarlık direnci test ettikten sonra, ETHW fiyatı aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Dolayısıyla şu anda kripto para biriminin bir düşüşte olduğu ifade edilebilir.

Buna ek olarak ETHW’nin 15 Eylül’de 50 dolar üzerine yükseldiği de görülüyor. Analistler ETHW grafiklerini değerlendirdiklerine şu an için 10 doların bir direnç seviyesi olabileceğini ifade ediyor. 8 dolar ise destek seviyesi olarak işlem görebilir. Ancak ETHW şu anda çok yeni bir kripto para birimi ve geleceği ile ilgili net paylaşımlar olmadığını ifade etmekte fayda var.