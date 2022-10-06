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Metaverse Coinlerde Son Durum: Decentraland, CEEK, APE ve Gala

Metaverse coinlerde son durum ne, Decentraland (MANA), Ceek VR (CEEK), ApeCoin (APE) ve Gala'da (GALA) neler oluyor. Gelin daha yakından bakalım.
15:45
6 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) 20 bin doların üzerine çıktığı haftada birçok altcoin’in çift haneli kazanımlar kaydettiği görülüyor. Peki metaverse coinlerde son durum ne, Decentraland (MANA), Ceek VR (CEEK), ApeCoin (APE) ve Gala’da (GALA) neler oluyor. Gelin daha yakından bakalım.

Decentraland’da Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,44 yükselişle 0,7042 dolardan işlem gören Decentraland ağının yerel varlığı MANA, güncel fiyatlarla 25 Kasım 2021 tarihinde ulaştığı ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5,90 doların yüzde 88 altında fiyatlanıyor. Son 24 saatte 0,7122 dolara kadar çıkan MANA‘da yine aynı süre zarfında kaydedilen en düşük seviye ise 0,6909 dolar oldu.

1.3 milyar dolarlık piyasa değeri ile yazım sırasında en büyük 41’nci kripto para ve en büyük 3’ncü metaverse coin’i olan MANA’nın son 7 yüzde 0,42 değer kazandığı, son 30 günde ise yüzde 12’nin üzerinde değer kaybettiğini belirtelim.

APE Ne Kadar Oldu?

Yazım sırasında 1.61 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük metaverse coin’i olan ApeCoin ekosisteminin yerel varlığı APE son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,12 yükselişle 5,25 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik süre zarfında 5,41 dolara kadar çıkan APE‘in işlem hacminin yüzde 40’ın üzerinde arttığı görülüyor. Bu da yatırımcılarına metaverse coin’ine olan ilgisini gösteriyor.

Güncel fiyatlar ApeCoin, 17 Mart 2022 tarihinde ulaştığı 39,40 dolarla kaydettiği ATH’ının yüzde 86 altında işlem görüyor.

CEEK Kaç Dolar?

117.5 milyar dolarlık piyasa değeri ile CEEK VR ağının yerel varlığı CEEK, son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,69 yükselişle 0,1459 dolardan alınıp satılıyor. Son 7 günde yüzde 2’nin üzerinde değer kazanan CEEK coin’in son 30 günde ise yüzde 15’in üzerinde değer kaybettiği görülüyor.

CEEK‘de tüm zamanların en yüksek seviyesi 29 Kasım 2021 tarihinde 1,20 dolarla kaydedildi.

Gala Coin’de Neler Oluyor?

Güncel verilere göre 0,04138 dolardan işlem gören Gala ağı ile aynı adı taşıyan GALA coin, son 24 saatte yüzde 1,06’lık bir yükseliş yaptı. Son 24 saatte 0,04164 dolara kadar çıkan GALA’nın piyasa değeri 288.8 milyon dolarda. Bu da onu en büyük 112’nci kripto para yapıyor.

GALA‘da tüm zamanların en yüksek seviyesi 0,8367 dolarla 26 Kasım 2021 tarihin kaydedildi. Altcoin’in fiyatı o zamandan beri yüzde 95’in üzerinde düştü.

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