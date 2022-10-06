Birkaç büyük fiyat hareketini nokta atışı doğru tespit etti. Peki bundan sonrası için ne bekliyor?

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Bazı analistlerin tahminleri adeta bir kehanet gibi gerçekleşiyor. Kripto paraların büyük kahini yine konuştu. Son zamanlarda verdiği hedefler nokta atışı yerine ulaşıyor. Adeta Baba Vanga’nın kripto para versiyonu olan Capo yine tahminlerini paylaştı. Peki kripto paralarda yükseliş neden hızlanmıyor? Kripto Baba Vanga neler söylüyor? Detaylar haberimizde.

Bitcoin Uzman Yorumu

Capo son birkaç büyük fiyat hareketini doğru tahmin etmişti. Hatta 25.200 dolar sevilerinde verdi 18.500 dolar hedefini de (o günlerde iddialı bir hedefti) sizlerle paylaşmıştık. Şaşırtıcı şekilde Bitcoin fiyatı Capo tarafından çizilen yolu izledi. Ardın birkaç aya yükseliş/düşüş yaşandı ve kriptonun Baba Vanga’sı bunların neredeyse tamamını bildi.

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 20.145 dolardan alıcı buluyor. Saat 15:30’da ABD işsizlik başvuruları verisi 219.000 geldi (beklenti 196.000 idi) bu kısa süreli bir yükselişe neden oldu. Ancak uzun sürmedi. Peki Capo bundan sonrası için ne bekliyor?

Yukarıdaki grafiği paylaşan analiste göre Bitcoin fiyatı 21.100 dolara kadar bir yerel zirve yapacak. Ardından 17.400 dolara kadar yeni bir dip için düşüşünü başlatacak. Capo daha önce bu dibin 14.000 dolar ile 16.000 dolar arasında olacağını söylüyordu.

Kripto Paralar Neden Yükselmiyor?

Federal Rezerv kısıtlayıcı bir makroekonomik ortam yaratmaya devam ediyor. Bugün gelen işsizlik başvurularının ardından dolar endeksi bir miktar düşmüş olsa da bu uzun sürmedi. Fed üyesi Kashkari yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

“Enflasyonla mücadele konusunda kararlıyız. Umarım resesyona neden olmadan başarıya ulaşabiliriz. Fed’e güvenin, işimizi biliyoruz ve enflasyonu %2’ye düşüreceğiz. Arz tarafından yardım alırsak resesyondan kaçınabileceğimizi düşünüyorum”.

Pazar günü duyurduğumuz gibi yarın Tarım Dışı İstihdam Verisi de gelecek. İşsizlik başvuruları yüksek geldi, eğer yarın açıklanacak veri de Fed için olumsuz gelirse Kasım ve aralık ayında Powell ve ekibinin biraz da olsa gazdan ayağını çektiğini görebiliriz.

Eğer Fed, küresel bir resesyonu göze alarak faizleri artırmaya devam ederse tek sorun düşen kripto para fiyatları olmayacak. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler küresel resesyondan fazlasıyla etkilenecek. Enflasyonun üzerinde bir de işsizlik patlaması, ihracatta düşüş gibi olumsuzluklarla da karşılaşırsak bunun yıkıcı sonuçları olabilir.