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Kripto Paralar Bu Yüzden Yükselemiyor? Cuma Günü 3 Olaya Dikkat Edin!

Mart, Nisan ve Mayıs derken birçok badire atlatıp Kasım ayına kadar geldik. Ancak bir sorun var. Aylardır kripto paralar yükselemiyor, peki ama neden?
18:20
6 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yarın kripto paraları da ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanacak. Kripto para yatırımcılarının dikkatli olması gerekiyor. Volatilitenin artacağı saatlere hazırlıklı olun. Bugün Bitcoin fiyatı işsizlik başvurularının beklenenden yüksek gelmesiyle 15:30’da mini bir yükseliş yaşadı. Ancak bu hareket devam etmedi. Peki yarın yatırımcıları neler bekliyor? Kripto paralar neden aylardır 18.000 dolar ile 22.000 dolar aralığında sıkışıp kaldı?

Kripto Paraları İlgilendiren Gelişmeler

Yarın kritik, kritik 2 veri açıklanacak. Bunlardan biri Tarım Dışı İstihdam Verisidir saat 15:30’da açıklanacak. Beklenti 290.000 ve eğer bu rakamın çok üzerinde bir veri açıklanırsa kripto paraların anlık yükseliş yaşadığını görebiliriz. Aynı saatte ABD işsizlik oranı da açıklanıyor, beklenti %3,7 bunun yüksek gelmesi de resesyon riskinin arttığını gösterir. İki veri de düşük gelirse Fed’in Kasım ayı toplantısında 100bp faiz artışı yapma ihtimali yükselir. Saat 17:00’da ise Fed üyesi William konuşacak. Bu konuşmada vereceği mesajlar son derece önemli, işsizlik ve istihdam verileriyle alakalı yapacağı yorumlar piyasa tarafından yakından izlenecektir.

Fed birkaç yıla yayması gereken faiz artışlarını sadece birkaç ayda yaptı.

Yani yarın kripto para yatırımcılarını özellikle saat 15:30 ile 17:00 arasında hareketli saatler bekliyor. Yatırımcılar Bitcoin fiyatının bu saatler arasında yaşayacağı volatiliteye hazır olmalı.

Kripto Paralar Neden Yükselemiyor?

Federal Rezerv kısıtlayıcı bir makroekonomik ortam yaratmaya devam ediyor. Kripto piyasası ekonomik sıkıntılardan payına düşeni alıyor. Dahası, kripto piyasasının görünümü çok daha acımasız görünüyor. Atlanta Fed Üyesi Raphael Bostic, enflasyonla mücadelenin hala erken aşamalarında olduğunu söyledi. Yani yatırımcılar daha fazla acı görebilir. Böylesine tehditler havada uçuşurken kripto paralar gibi yüksek riskli varlıkların bu kaotik ortamda pozitif ayrışmasını beklemek pek mantıklı değil.

Bu arada OPEC+, petrol fiyatını artırmak için günlükte 2 milyon varil kısıtlamaya karar verdi. Doğal olarak küresel enflasyon, artan yakıt fiyatlarıyla yükselmeye devam edecek. Peki faiz artırarak enflasyonu dizginlemeye çalışan Fed? ABD bu duruma kızgın ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin vatandaşlarını zor günler bekliyor.

Federal Rezerv, para arzını kontrol ederek anormal makroekonomik koşulları yönetmekten sorumludur. Yükselen enflasyon seviyeleri nedeniyle Fed, faiz artırımları ve niceliksel sıkılaştırma yoluyla para arzını kısıtlıyor. Fed’in şahin duruşu kripto piyasasında büyük bir satışa neden oldu. Ancak Bostic’e göre Fed, enflasyonla mücadelesinin hala erken aşamalarında. Fed’in yıl sonundan önce faiz oranlarını 150 baz puan daha artırması gerektiğine inanıyor. Bu arada Eylül toplantısında Powell yıl sonuna kadar 100 veya 125bp artış yapacaklarını söylemişti. Bugünlerde ise 150bp konuşuluyor. Bu hiç iyi değil.

İngiltere Merkez Bankası, İngiltere ekonomisini istikrara kavuşturmak için niceliksel genişlemeye yöneldi. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler, merkez bankalarını yaklaşan bir ekonomik durgunluk (resesyon) konusunda uyardı. Ancak Fed bu uyarıları dikkate almıyor ve kripto paraların düşüşü sürüyor.

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