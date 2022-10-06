En büyük ikinci meme token bugünlerde önemli gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Peki fiyatı artacak mı?

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Bitcoin fiyatı 20.000 dolar sınırında gezmeye devam ediyor ve SHIB yazı hazırlandığı sırada 0,00001134 dolardan alıcı buluyor. Sosyal medyada en büyük topluluklardan birine sahip olan SHIB, mayıs ayında başlayan çöküşten fazlasıyla etkilendi. Ancak son gelişmeler artık yatırımcıların umudunu artırıyor. Peki SHIB cephesinde son gelen haberler neler?

SHIB Token Fiyat Tahmini

RSI göstergesi 50 nötr seviyenin ötesine geçmeye çalıştığı için Shiba Inu fiyatı büyük bir hareketin eşiğinde gibi görünüyor. Günlük grafiğinde SHIB boğaları 0,000012 doları aşmak için mücadele ediyor. Daha önce bu seviyeden ret yiyen boğalar 11 gündür dar bir aralıkta sıkışıp kaldı. SHIB fiyatı geçen hafta %3.42 yükseldi ve boğalar henüz başarıya ulaşabilmiş değil. İlerleyen saatlerde 0,000012 dolar üzerinde bir kırılma rallinin başlaması için önemli bir katalizör olabilir.

Olumlu senaryoda boğalar 0,00001394 doları hedefleyecek ve bu bölgeyi de aşabilirlerse %20 kazançla 0,0000145 dolar direncini aşmaya çalışacak. Tersine RSI kritik 50 seviyesinin üzerinde bir kırılma yapamazsa 0,000012 dolar altındaki konsolidasyon devam edecektir. Öte yandan fiyatını bu senaryodaki dibi 0,0000099 dolar seviyesinin durumuna bağlı olacak.

Shiba Eternity

Daha önce duyurusunu da yaptığımız kart oyunu Shiba Eternity bugün dünya genelinde mobil kullanıcılar için yayınlandı. Android hem de iOS cihazlarda yayına giren oyun SHIB topluluğunun yoğun ilgisiyle karşılandı. Bir Shiba Inu kullanıcısı, Shiba Eternity’nin piyasaya sürülmesinden birkaç saat sonra, Apple App Store’daki kart oyunları listelerinde dördüncü sırada yer aldığını, hatta Solitaire’in önüne geçtiği bilgisini paylaştı. Tweet’e yanıt veren Shiba Inu baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, şu anda ikinci sıraya yükseldiklerini açıkladı.

Eğer SHIB topluluğunun oyuna olan ilgisi devam ederse bu sayede daha fazla potansiyel yatırımcı SHIB hakkında fikir sahibi olabilir. Ayrıca yakım mekanizmasını destekleyecek olan bu oyun SHIB arzının yavaşta olsa düşüşüne yardımcı olacak. Fakat ayı piyasalarında olduğumuz gerçeğini de unutmamak gerek. Negatifliğin yatırımcılara hakim olduğu bugünlerde çok büyük gelişmeler bile altcoinlerin fiyatında sınırlı sonuçlar doğuruyor.