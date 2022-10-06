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  •   Yatırımcıların Gözdesi Altcoin’de 13 Dolar Tehlikesi! Fiyat Tutunacak Mı?

Yatırımcıların Gözdesi Altcoin’de 13 Dolar Tehlikesi! Fiyat Tutunacak Mı?

Kripto paralarının lideri olan Bitcoin'de fiyat dar bir aralıkta seyrederken altcoinlerde yaşanılabilecek düşüşler yatırımcıyı korkutuyor.
21:16
6 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bu ayın başlarında bir ağ kesintisi daha yaşadıktan sonra Solana’nın (SOL) fiyatı, kilit direnç seviyeleriyle mücadele ederek yoluna devam ediyor. Vadeli piyasa verileri kazançlar için olgunlaşmış görünürken, teknik göstergeler SOL için çarpık bir tabloya işaret ediyor.

Piyasa değerine göre 9. sıradaki Solana, yazım satine göre 33,76 dolara gerilemesine rağmen 34 dolar direnç seviyesine yakın işlem gördü. Kripto paranın grafikleri incelendiğinde günlük %1,57 kazanç sunan kısa vadeli bir ivme olsa da, SOL’un yükseliş fiyat hareketini engelleyebilecek birkaç engel bulunuyor.

SOL Kilit Dirence Yaklaşıyor

SOL’un fiyatı 13 Eylül’de 39 dolarlık yerel bir zirve yaptıktan sonra, üst fiyat seviyelerinden 30 dolar ila 33 dolar aralığına inmeye başladı. Altcoin’in fiyatı 30,80 dolarlık destek ile 34,00 dolarlık direnç bölgesi arasındaki dar bantta hareket etti.

1 Ekim’deki ağ kesintisi, kripto paranın kısa vadeli yükselişini engelleyerek fiyatı 31,70 dolara düşürdü, ancak SOL’un fiyatı %5’e yakın bir oranda değer kazandığından, bu bölgedeki toparlanma son iki gün içinde grafiklere yansıdı.  RSI’ın kademeli yükselişi yavaşça artan bir alım baskısı sundu, ancak düşük işlem hacimleri bireysel yatırımcılar tarafında fazla bir güç olmadığını gösterdi.

Vadeli İşlemler Canlandı

Genel ivmedeki durgunluğa rağmen, SOL’un Binance üzerindeki fonlama oranları olumluya dönerek altcoin için vadeli işlemler piyasasında yükseliş hissiyatı yarattı.  Ek olarak, SOL’un likidasyon istatistikleri kısa likidasyonun uzun likidasyonu önemli ölçüde geride bıraktığını gösterdi.

564.200 dolar değerinde kısa pozisyon tasfiye edilirken, yalnızca 150.200 dolar değerinde uzun pozisyon tasfiye edilerek piyasaya genel bir yükseliş görüntüsü verildi.  Görünüşe göre, vadeli işlem yatırımcıları kısa vadede SOL’da yükselişe geçerken, aynı şey spot yatırımcıları için pek de söylenebilirmiş gibi görünmüyor.

Fiyat 13 Dolara Mı Düşecek?

SOL’un kısa vadeli teknik göstergeleri olumlu görünse dahi Santiment’ten alınan zincir içi veriler, Solana için sosyal hacimlerin ve ağırlıklı sosyal duyarlılığın azaldığını gösterdi.  Ayrıca, SOL’un geliştirme faaliyetleri Eylül ortasında darbe aldı ve o zamandan beri devam etmekte zorlanıyor.

Büyük bir bireysel yatırımcı coşkusu ve zorlayıcı geliştirme faaliyeti olmadan SOL için bir sonraki büyük destek, altcoinin Temmuz 2021’de sahip olduğu 11-13 dolar seviyesindeydi.  Yakın vadede, Solana boğaları fiyatı 34 dolar bölgesinin üzerine çıkarabilirse, bir miktar rahatlama beklenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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