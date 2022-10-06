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Teknik Analist ve Santiment’ten Heyecanlandıran DOGE Yorumu: Geliyor!

Geniş çapta takip edilen bir analist, Dogecoin (DOGE) fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.  
22:00
6 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geniş çapta takip edilen bir analist, Dogecoin (DOGE) fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DOGE: Birikim Çılgınlığı ve Fonlama Oranları!

2018’deki Bitcoin (BTC) çöküşünü altı ay önce tahmin eden analist, 211.200 Twitter takipçisine Dogecoin’in şu anda büyük bir birikim aşamasından olduğunu söylüyor. Piyasada Smart Contracter olarak bilinen analist, DOGE’deki birikim sürecinin rekor seviyelere geldiğini ve uzun zamandır bu metriği takip ettiğini belirtti. Stratejist, DOGE‘nin 0.065 doları geçerek rekor seviyelere yükseleceğini iddia ediyor. Dogecoin, son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 2 düşüşle, an itibariye 0.06445 dolardan işlem görüyor.

Smart Contracter’ın tahmini, Dogecoin’in balina alımlarının ve fonlama oranlarının yakın geçmişte arttığını iddia eden analitik firması Santiment ile örtüşüyor. Santiment, Dogecoin son bir buçuk günde %9 arttığını, balina işlemleri ve fonlama oranlarındaki artışın bu süreçte etkili olduğuna dikkat çekti. Kripto para piyasasındaki kaos devam ederken, balinalar da fiyatların yükselmesi umuduyla birikim sürecine devam ediyor. Santiment, DOGE için birikim çılgınlığa işare etti. Önde gelen platformardan Robinhood, şu anda en büyük Dogecoin miktarını tutan adrese sahip. Robinhood, 2,5 milyar doları aşan bir DOGE cüzdanına sahip. Bu, toplam arzın yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Ekim ve Kasım Beklentisi!

Küresel ekonomideki belirsizlik ve Bitcoin’in (BTC) zayıf performansı göz önüne alındığında, DOGE fiyatının hangi yöne gideceği de merak ediliyor. Trader’lar, DOGE’nin 31 Ekim’e kadar 0.1 dolar seviyesine yükselip yükselemeyeceğini endişe içerisinde bekliyor. Yaptığı doğru tahminler ile gündemde kalmayı başaran CoinMarketCap topluluğu, DOGE fiyatının Ekim’de ivme kazanacağını ve ay sonunda 0,06748 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

0,1 dolardaki kritik psikolojik seviye, büyük önem arz ediyor.   Bu, Ekim sonuna kadar DOGE fiyatının %12 artacağı anlamına geliyor.  Ankette, an itibariyle 1.043 kişi oy kullandı. Topluluk ayrıca, DOGE’nin Kasım ayı sonuna kadar artacağını ve ortalama olarak 0.0678 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu yine % 12’lik bir artış anlamına geliyor. DOGE’nin an itibariyle piyasa değeri 8 milyar dolar ve sert düzeltmeler yaşamaya devam ediyor. DOGE fiyatı, Ağustos’tan bu yana %30 düştü. Analistlere göre, daha fazla düşüşün önlenmesi için 0,06 dolardaki destek seviyesinin tutulması gerekiyor. Aksi taktirde ufukta 0,053 dolara bir düşüş olabilir.

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