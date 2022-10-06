LUNC yatırımcılarının sesi çok çıkıyor. Bu iyi bir şey mi? İnsanlar neden LLUNC alıyor?

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Fiyat yazı hazırlandığı sırada yüzde 2 oranında düşüyordu. Ancak son veriler LUNC için şaşırtıcı sonuçlar doğuruyor. Terra iflasının ardından terk edilen ve Terra Classic ismini alan ağın tokeni, son 30 günde 0,00018 dolardan 0,00058 doların üzerine kadar yükseldi. Peki her şey bitti mi? LUNC yatırımcılarını neler bekliyor? Son gelişmeler haberimizde.

LUNC 1 Dolar Olur Mu?

Meme tokenler yatırımcıları neden cezbeder? Çünkü fiyatları bol sıfırlıdır ve yatırımcılarının çoğunun motivasyonu o tokenin fiyatının “1 dolara” gideceği yönündedir. Böylece elindeki on milyonlarca token çok az bir yatırımla onu milyoner yapacaktır. Mantıklı mı? Elbette değil, çünkü bugünün bol sıfırlı meme tokenlerinin arzı trilyonlar seviyesindedir. Kripto paraların kümülatif değerinin 1 trilyon doların altında olduğunu düşünürsek varın aradaki mantığı siz kurun. Yani LUNC 6,151 trilyonluk dolaşım arzıyla 1 dolar hedefine ulaşamayacak. Ancak yine de yatırımcıların önemli kısmı her hafta LUNC işlem ücretlerini yakan Binance borsasının verdiği motivasyonla arzın milyar seviyelerine ineceğini düşünüyor.

Her hafta kabaca 5 milyar token yakılsa bile 365 günde 260 milyar LUNC yakılır. 10 yılda 2,6 milyar LUNC yapar ve LUNC topluluğunun hedefine ulaşabilmesi için Binance borsasının aynı hızda asgari 23,5 yıl yakım yapması lazım. Yıl 2045 olduğunda Binance aynı hızda yakım yapmaya devam etmişse LUNC fiyatının 1 dolar olduğunu görebiliriz. Elbette bu tarihe kadar LUNC’nin en azından bir meme token olarak hayatta kalması, talep görmesi gerekiyor. Çünkü Terra Classic ağında faaliyet gösteren kayda değer bir proje kalmadı yani LUNC artık hayatına meme token olarak devam edebilir.

LUNC Yorum

Do Kwon‘un faaliyetleri etrafındaki düzenleyici ve adli baskıya rağmen, LUNC topluluğu umut verici bir ilgiyle yoluna devam ediyor. Son bir ayda, Terra Classic topluluğu, sosyal etkinliğini önemli ölçüde artırdı. Bu, topluluğun projede ne kadar aktif ve ilgili olduğunu gösterir. Kripto sosyal analiz platformu Lunar Crash’e göre Terra Classic, son bir ayda muazzam bir sosyal aktivite gösterdi.

Terra Classic (LUNC) sosyal hakimiyetinde %150’nin üzerinde bir sıçrama oldu. Benzer şekilde, son bir ayda sosyal etkileşimlerde %136’nın üzerinde büyük bir artış oldu. Aynı zaman diliminde, LUNC fiyatı geçen ayki kısa fiyat rallisi sayesinde büyük ölçüde iyileşti.