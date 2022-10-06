Avrupa komisyonu Rusya'yı kripto para üzerinden savunmasız bırakmak için büyük bir çaba içerisinde çalışmaya devam ediyor ve kararlar alıyor.

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Avrupa Birliği, Rusya’ya yönelik yaptırımlarını genişletti ve kripto cüzdanlarına ve ilgili hizmetlere daha fazla kısıtlama getirdi. Bir basın açıklamasına göre, Avrupa Komisyonu, Ukrayna ile olan çatışması nedeniyle Rusya Federasyonu’na sekiz maddelik yaptırım uyguladı.

Yaptırımlar, Rus altyapısının kilit alanlarını olumsuz etkilemeyi ve Ukrayna’yı işgal etmeye devam etmelerini engellemeyi amaçlıyor. Komisyon, çatışmanın “Ukrayna’ya karşı yasadışı bir savaşa” dönüştüğünü iddia ediyor.

Komisyon Neyi Hedef Aldı?

Komisyon, Rusya’nın askeri altyapısı ve Ukrayna’ya asker sevk etme kapasitesinin yanı sıra gelir elde etme kapasitesini de hedef alıyor. AB, ülkenin mali kabiliyetlerine ve teknolojik yeteneklerine saldırmak için 7 milyar euronun üzerinde bir yasak ve ihracat kısıtlamaları uygulayacak.

Yeni yaptırımlar Rusya Federasyonu’nu “karmaşık kilit” teknolojik bileşenlerden ve Avrupa ekonomisi hizmetlerinden mahrum bırakacak. Buna Avrupa vatandaşlarının belirli Rus şirketlerinde pozisyon almalarının yasaklanması ve ülkeye belirli mal ve ekipmanların tedarik edilmesi de dahil.

Komisyon şunları belirtti:

Rusya’nın devam eden saldırganlığının jeopolitik, ekonomik ve mali sonuçları açık. Zira savaş özellikle tarımsal gıda ürünleri ve enerji için küresel emtia piyasalarını bozmuş durumda.

Kripto Yaptırımlarıyla Rusya’ya Darbe

Yeni yaptırımlar Ukrayna topraklarının Rusya Federasyonu tarafından işgalinin ardından uygulamaya konuldu. Vladimir Putin liderliğindeki ülke, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia ve Donetsk’in Rusya topraklarına katılması için halkın oy kullanmasına olanak tanıyan referandumlar düzenledi.

Komisyon bu eylemi, oylama sürecini “düzmece” olarak nitelendirerek “yasadışı ilhak” olarak sınıflandırdı. Bu anlamda yeni yaptırımlar, Rusya’nın mali baskıyı aşma kapasitesine yönelik bir girişim olacak.

Avrupa Komisyonu kripto varlıklarının yasaklandığını, üye ülkelerin bu ülkeden tüm kripto cüzdanlarını, kullanıcılarını ve saklama hizmetlerini “yasaklaması” gerektiğini duyurdu. Eski yaptırımlar, Avrupa ülkelerindeki kişilerin Rusya’da 10.000 euro kadar olan kripto cüzdanlarıyla işlem yapmalarına izin veriyordu.

Yeni cezalar, Avrupalı kuruluşlarla etkileşime giremeyecek olan hizmetlerin ve bireylerin kapsamını genişletmek için tasarlandı. Komisyon, kripto ve dijital varlıklara ek olarak, BT danışmanlığı, hukuk danışmanları ve diğerlerinin Federasyona destek sağlamasını engelledi.

Yeni kripto ve teknolojik kısıtlama konusunda Komisyon şunları söyledi:

Bunlar, Rusya’nın endüstriyel kapasitesini potansiyel olarak zayıflatacağı için önemli, çünkü Rusya, bu hizmetlerin ithalatına büyük ölçüde bağımlı.

Ancak pek çok kişi komisyonun ya da Avrupa kurumlarının bu kısıtlamaları nasıl uygulayacağını merak ediyor. Bir BT veya ithalat hizmetinin aksine, blok zincirindeki işlemler bir bireyle ilişkilendirilmeyebilir.

En fazla, kripto borsaları ve diğer ilgili şirketler Rus kullanıcıların platformlarına girişini engelleyebilir ve kilitleyebilir. Ortalama bir insan yine de Rus bireylerden ya da çatışma bölgesindeki insanlardan kripto varlık gönderip alabilecektir.

Kripto ve dijital varlık bağışları Ukrayna-Rusya çatışmasında kritik öneme sahip. Dünyanın dört bir yanından insanlar Ukraynalıları desteklemek için fon göndererek ülkenin kritik ekipman satın almasına olanak sağladı.

Buna ek olarak, bazıları Rusya’nın bir parçası olarak görülebilecek etkilenen bölgelerdeki insanlar günlük yaşamlarına devam etmek için kripto kullandılar. Dolayısıyla, AB’nin yeni yaptırımları Putin hükümetindeki büyük oyuncular için değil, yaptırımları aşmak için hala çeşitli araçlara erişimi olan küçük oyuncular için bir sorun teşkil edebilir.