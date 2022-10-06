Japonya'da alınan kararlar tüm dünyaya örnek olacakmış gibi görünüyor. Ülke yönetimi Web3 alanında her gün yeni ve olumlu kararlar alıyor.

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Japonya, şirketleri Web3 teknolojisine yönlendirmek için vergi teşviklerini kullanarak dijital teknolojilere yapılan yatırımları istikrarlı bir şekilde teşvik etmekte. Başbakan konuşmasında, Japonya’nın dijital teknolojinin sosyal uygulamalarını desteklemeye devam edeceğini ve metaverse ve NFT’leri kullanan Web 3.0 hizmetlerinin kullanımını genişletme çabalarını teşvik edeceğini belirtti.

Konuşma, Başbakan’ın Japon ekonomisini önemli ölçüde güçlendirmeyi amaçlayan “net kapitalizm” vizyonunun bir parçası olarak görülebilir. Başbakan ayrıca NFT ve Metaverse ile ilgili gelişme ve ilerlemelerin ülkenin ileriye dönük büyüme stratejisinin bir parçası olacağını belirtti. Web 3.0 hizmetlerinin genişlemesi, Japonya’nın NFT’lere ve Metaverse’e yaptığı yatırımları önemli ölçüde artırmasını sağlayacak.

Japonya’nın Web 3.0’a Girişi

Japonya’nın Web 3.0’a yönelmesi, hükümet yetkililerinin ülkede Web 3.0 ile ilgili hizmetleri uygulamak için önemli adımlar attığını gösteriyor. Yönetim; ekonomi, ticaret ve sanayi bakanlığı (METI) altında faaliyet gösteren bir Web 3.0 politika ofisi kurmuş durumda. Politika ofisi, ülkenin blok zinciri planlarının kademeli olarak genişlemesine yardımcı olacak politikalar oluşturmaktan sorumlu.

Nisan ayında, iktidardaki Liberal Demokrat Parti tarafından başlatılan bir görev gücü, “dijital ekonominin yeni sınırı” olan Web 3.0 adlı bir NFT whitepaper yayınladı. Whitepaper’da ayrıca Web 3.0 konusunda ulusal bir strateji oluşturma planları da özetlendi.

Ekonominin Reformu İçin Kritik Öneme Sahip

Eylül ayında Japon hükümeti, yerel yönetimlerin çabalarını takdir etmek ve tanımak amacıyla ek bir ödül olarak NFT veren ilk dünya hükümeti oldu. Kabine sekreterliği ödülleri “Summer Digi Denkoshien 2022” töreni sırasında dağıttı.

Başbakan politika konuşmasında ayrıca ulusal kimlik kartlarının dijitalleştirileceğini ima etti. Japonya’nın dijital teknolojinin sosyal uygulamasını desteklemeye, metaverse ve Web 3.0 kullanan hizmetlerinin genişlemesini teşvik etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi. Fumio Kishida Web 3.0’ın önemini defalarca vurgulamış ve ekonominin reformunda kritik bir rol oynayacağını sözlerine eklemişti.

Hala İhtiyatlı Davranılıyor

Japon hükümeti dijital teknolojilere nispeten açık olsa da, aynı zamanda ihtiyatlı davranıyor. Hükümetin havale düzenlemelerini uygulamaya koymak istediğini belirten birkaç rapor var. Düzenlemelerin, suçlular tarafından servetlerini aklamak için kripto para birimi alım-satımlarını durdurması önerildi.

Düzenlemeler Mayıs 2023 gibi erken bir tarihte yürürlüğe girebilir. Japonya ayrıca, yasadışı fonların transferini engelleyecek olan suç gelirlerinin transferinin önlenmesine ilişkin yasayı da halihazırda uygulamaya koymuş durumda.