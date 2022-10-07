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Akıllı sözleşme platformu Cardano‘nun (ADA) merkeziyetsiz finans ekosisteminde kilitlenen toplam değer (TVL), yatırımcılar riskli varlıklarından uzaklaşmasıyla kripto para ağlarında kilitlenen toplam değerin düşüş trendine girmesiyle son 8 ayın en düşük seviyesine düştü.

TVL’de Büyük Düşüş

DeFi takip platformu DeFiLlama’nın sağladığı verilerine göre, Cardano ağında kilitlenen toplam değer şu anda yaklaşık 76 milyon dolara kadar düştü. Bu seviyeler en son yılın Şubat ayında dünyayı saran enflasyon korkuları ve Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından hemen önce görülmüştü. Cardano’nun TVL’si Mart ayının sonu ila Nisan ayının başında 320 milyon doların üzerinde hareket ediyordu.

Yazım sırasında Cardano ağı üzerinde en büyük merkeziyetsiz finans projesinin 39 milyon dolar değerinde kilitlenen toplam değerle Minswap olduğu, onu 15.7 milyon dolarla WingRiders‘ın ve 14.5 milyon dolarla SundaeSwap‘in takip ettiği görülüyor. Bu projelerin ardından ise MusliSwap, ADAX Pro ve Aada‘nın yanı sıra popüler kripto paranın ağı üzerinde çalışan bir dizi küçük proje geliyor.

Cardano şu anda EOS, Thorchain, Celo ve Waves‘in hemen ardından kilitlenen toplam değere göre en büyük 27’nci Blockchain. Kilitlenen toplam değere göre en büyük Blockchain ise protokollerinde 32 milyar doların üzerinde kilitlenmiş varlık bulunan Ethereum ağı. Ethereum’u 5.7 milyar dolar TRON ve 4.5 milyar dolarla BNB Chain takip ediyor.

Topluluk Hala Heyecanlı

Her şeye rağmen topluluğun Cardano ağındaki büyümenin devam etmesini ve ağın yerel varlığı ADA‘nın yükselmesini bekliyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap aracılığıyla yapılan fiyat tahminlerinde 10 bin 800 kullanıcının güncel fiyatlarla 0,432 dolardan işlem gören ADA’nın ay sonuna kadar yüzde 33,5 yükselerek 0,577 dolara çıkmasını bekledikleri yönünde tahminde bulundukları görülüyor. Kripto para topluluğu, özellikle ADA fiyatının 2020’yi yaklaşık 0,49 dolarla kapatacağını tahmin ediyor ve bu da ADA için potansiyel bir rallide ilk hedefin 0,50 dolar olduğunu gösteriyor. Böyle bir ralli yüzde 15’e yakın yükseliş anlamına geliyor.

Basil Bankacılık Denetleme Komitesi (BCBS) tarafından yapılan bir araştırma, dünyanın en iyi bankalarının Cardano dahil olmak üzere yaklaşık 9 milyar dolar değerinde kripto paraya yatırım yaptıklarını ortaya koydu. Öte yandan CryptoCompare’in son Dijital Varlık Yönetimi İnceleme raporuda kurumsal yatırımcıların Eylül ayı boyunca Bitcoin’i shortladığı ve XRP, ADA başta olmak üzere birden fazla altcoin’e yöneldiklerini gösteriyordu.