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Shiba Inu Tüm Dünyayı Kasıp Kavuruyor! İşte Yeni Başarı! Yeni Umut!

Kripto paralar ayı piyasasının pençesinde toparlanmaya çalışırken, Shiba Inu (SHIB) yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. 
12:30
7 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralar ayı piyasasının pençesinde toparlanmaya çalışırken, Shiba Inu (SHIB) yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

Shiba Eternity, App Store’da Bir Numara Oldu!

Shiba Eternity, UNO, Card Thrower 3D ve Monopoly Solitaire gibi birçok ünlü kart oyununu geride bırakarak çoğu ülkede 1 numara oldu. Ayrıca Shiba Eternity, lansmanından sonraki birkaç saat içinde Android cihazlarda 10.000’in üzerinde indirme kaydetti.  SHIB’in uzun zamandır beklenen oyunu “Shiba Eternity” dün yayınlandı. Shiba Inu Koleksiyon Kart Oyunu için İndirme Günü tüm hızıyla devam ediyor. 6 Ekim’de, “Shibaba Eternity” dünya çapında Android ve iOS mağazalarında yayınlandı. Shiba Inu Topluluğu, lansmandan dolayı heyecanlı ve Shiba Eternity için resmi “İndirme Günü”nü kutlarken, App ve Play Store’ları kasıp kavuruyor. Resmi Shibburn hesabı, Shiba Eternity’nin Apple mağazasında ilk sırada olduğunu doğruladı. Shiba Inu geliştiricilerinden Kaal Dhairya, Shiba Eternity’nin UNO, Card Thrower 3D ve Monopoly Solitaire dahil olmak üzere diğer ünlü kart oyunlarına karşı kazandığı zaferi şu sözlerle kutladı:

Çoğu ülkede App and Play mağazasında 1 numarayız. Daha iyi işlere imza atacağız.

 

Shiba Eternity, dünyanın önde gelen Avustralya merkezli Oyun stüdyolarından biri olan PlaySide Studios ve ünlü oyun geliştirici William Volk ile ortaklaşa geliştirildi. Shiba Inu Koleksiyon Kart Oyunu başlangıçta üç ülkede Vietnam, Endonezya ve Avustralya’da Android ve iOS üzerinde beta testi için piyasaya sürüldü. Beta lansmanının ardından Shiba Inu ekibi, talebi karşılamak için sunucu kapasitesini %50 artırdı. Oyun ayrıca o sırada iOS App Store’larda 5 üzerinden 4,9 puan aldı.

Yakımlar, Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

Shiba Inu ekosisteminin baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, Shiba Eterenity’den elde edilen tüm gelirlerin %5’inin yakılacağını ve Shiba Inu’nun mevcut devasa dolaşımdaki arzını azaltmanın ilk hedefleri olduğunu duyurdu. Topluluk, bu yönde uzun süredir baskı yapıyordu. Shytoshi Kusama, tüm arz piyasada mevcut olduğu için ekibin tüm SHIB arzını yakamayacağını ve takımın bunun için milyarlarca dolar yatırım yapması gerektiğini açıkladı

Bu nedenle, Shiba Inu ekibi, çok beklenen Shibarium – Katman 2 çözümü, ShibaSwap V2, Shiba Eternity, SHIB: The Metaverse, vb. dahil olmak üzere Shiba Inu ekosisteminin bütün projelerine “Yakım Mekanizması” sunmaya odaklanıyor.  Shiba Inu, son 24 saatte % 1. 14 düşüşle 0,00001117 dolardan işlem görüyor.

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