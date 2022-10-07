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Dikkat! Aykırı Analist Yeni Kanıt Sundu: Bitcoin Herkesi Şaşırtacak!

Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, kıdemli bir analist BTC'nin yeniden eski parlak günlere dönebileceğini iddia ediyor. 
13:30
7 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, kıdemli bir analist BTC’nin yeniden eski parlak günlere dönebileceğini iddia ediyor.

2015, 2019 ve 2022: Net Birikim!

Kripto para piyasasının değeri 1 trilyon doların altında kalırken, Bitcoin  de bir kez daha 20.000 doların altında işlem görüyor. Ancak bazı göstergeler, ufukta Bitcoin için umut olabileceğinini gösteriyor. Piyasada ‘Mustache’ olarak bilinen analist 2015, 2019ve 2022’deki “net birikim” metriğine dikkat çekerek, Bitcoin‘in devasa bir ralli başlatabileceğini iddia ediyor. Aşağıdaki grafiği paylaşan analist kırmızı çubukların kısaldığını ve BTC’nin ivme kazanmaya hazır olduğunu belirtti. Analist ayrıca,  2019 ve 2022 arasındaki karşılaştırmayı tweetledi ve Bitcoin’in  yeniden 60.000 doların üzerine çıkmasının sürpriz olmayacağını belirtti. Bu arada, Bitcoin için yükseliş sinyallerine işaret eden eden tek analist Moustache değil. Önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe de 7 Ekim’de paylaştığı tweet’inde teknik görünümün iyi olduğunu ve Bitcoin’in iyi işler başaracağını yineledi.

Glassnode’un paylaştığı zincir üstü verilere dikkat çeken analist, borsalarından Bitcoin çekimlerinin sayısının yedi günlük hareketli ortalama (MA) açısından “3 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını” belirtti. Bu, satış baskısındaki azalamaya işaret ediyor. Balinaların birikim yapmaya devam etmesi, Çin yasağına rağmen madencilerin üretimlerini artırması ve hashrate oranında yeni rekor kırılması ve Namibya’nın merkez bankasının Bitcoin‘i bir ödeme yöntemi olarak kabul etmesi gibi faktörler Bitcoin  için umut vaat ediyor.

Zincir Üstü Metrikler, Teyit Ediyor!

BTC yatırımcılarının bu noktada coin’lerini HODL etmeye devam etmeleri, satış baskısını azaltacak. CryptoQuant BTC Borsa Rezervi göstergesi, borsalarda BTC rezervinde büyük oranda bir düşüş olduğunu gösteriyor. BTC birikim seviyesi, varlığın daha fazla kurumsal yatırım gördüğü 2015 yılında tanık olunan en yüksek seviyeye ulaştı.

Santiment, borsalarda Bitcoin arzında sürekli bir düşüş olduğunu bildirdi. Borsalardaki Bitcoin arzı, 2018’den bu yana ilk kez %9’luk bir oran ile dört yılın en düşük seviyesine düştü. Bu, trader’ların BTC fiyatındaki artışa olan güvenini gösterirken  piyasa genelinde satış riskini azaltır. Ayrıca Whale Alert verileri, ayın başından bu yana Bitcoin birikiminde bir artışa işaret ediyor. Bu yeni bir ralli için önemli bir unsur.

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