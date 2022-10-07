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Bitcoin Madencilik Zorluğu Son 12 Ayın En Büyük Artışına İlerliyor!

Bir sonraki Bitcoin madencilik zorluğu ayarlamasının Pazartesi günü gerçekleşmesi, son 12 ayın en büyük artışının görülmesi bekleniyor.
13:53
7 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bir sonraki Bitcoin madencilik zorluğu ayarlamasının Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Madencilik zorluğu ayarlaması ile Bitcoin madencilik zorluğunun son 12 ayın en büyük artışını görmesi bekleniyor.

Madencilik Zorluğu En Az Yüzde 9 Olacak

Dev madencilik havuzlarından Braiins şu anda bir sonraki Bitcoin madencilik zorluğunun yüzde 12,5 civarında olacağını tahmin ederken, Bitrawr yüzde 11,3 ila yüzde 12,5 arasında ve Luxor yüzde 12,6 olmasını öngörüyor. BTC.com ise Bitcoin madencilik zorluğunu yüzde 9’un hemen altında olacağını öngörüyor. Tahminler sürekli olarak değişirken, genel olarak madencilik havuzlarının tamamının büyük bir artışa işaret ettiği görülüyor. The Block Research’ün sağladığı verilere göre, yalnızca geçtiğimiz hafta Bitcoin’in hash rate’i yüzde 11’in üzerinde artarak şu anda saniyede 250 exahash’e (EH/s) yaklaştı.

En büyük Bitcoin madencilik havuzlarını işleten Foundry’nin kıdemli başkan yardımcısı Kevin Zhang, “Önümüzdeki günlerde görmeyi beklediğimiz zorluk artışına katkıda bulunan birkaç faktör var. Bunlar; altyapının çevrimiçi hale gelmesi, yani daha fazla kapasitenin oluşturulmuş olması, ısı dalgalarının dağılması, madencilik tesislerinin çok daha iyi çalışma süresi ve daha az kesinti ile sonuçlanması ve daha verimli yeni nesil madencilik ekipmanlarının kullanılmasının bir kombinasyonu.” dedi. Madencilik havuzu işleten Bitcoin altyapı şirketi Luxor Technologies’in COO’su Ethan Vera’ya göre, madenciler Çin’in madencilik sektörünü yasaklama hamlesinin ardından geçtiğimiz yıl Kuzey Amerika’daki operasyonları yükseltmek için kıyasıya yarıştılar, ancak tedarik zinciri sorunları ve güç kısıtlamaları nedeniyle gecikmeler yaşandı. Vera, “2022’nin 4’ncü çeyreğine girerken, nihayet yeni madencilik cihazlarının ağa dahil olduğunu ve ağın hash rate’inin artmasının önünü açacak boyutta yaygınlaşmaya başlıyor” dedi.

Aynı zamanda, Marathon CEO’su Fred Thiel’e göre, eski nesil birçok madencilik cihazı, bunlarla madencilik yapmak daha az kârlı hale geldiği için dünya çapında çevrimdışı kalıyor. Thiel, “Artık bu madencilerin cihazlarının yerini Antminer S19j Pro’lar aldığına göre aynı elektrik kullanımı ile cihaz başına hash rate’te 3 veya 4 kat artış elde ediliyor” dedi. Marathon CEO’sunun ifade etmeye çalıştığı şey, kullanılan aynı miktarda elektrik için yeni modellerle çok daha yüksek bir hash rate’e ulaşılabildiği ve daha fazla BTC kazımı yapılabileceği.

Bitcoin madencilik zorluğu, dünya genelinde sıcaklıkların düşmeye başlaması ve Antminer S19 XP’nin piyasaya çıkmasıyla Ağustos sonunda yüzde 9,26 arttı. Yazın başlarında, özellikle Teksas’taki Bitcoin madencilerinin aşırı sıcaklar nedeniyle en yüksek güç talebine yanıt olarak madencilik cihazlarını kapatmasıyla zorluk önemli ölçüde düşmüştü.

Bitcoin Madencilik Zorluğunun Artmasının Olası Etkileri

Madencilik zorluğu, madenciliğin arkasındaki hesaplama sürecinin karmaşıklığını ifade etmek ve ağın hash rate’i ile senkronize olarak yaklaşık her iki haftada bir (veya her 2016 blokta bir) otomatik olarak ayarlanmaktadır.

Sektör, Bitcoin’in fiyatının düşmesi ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele ederken, yaklaşan zorluk ayarlamasının zaten azalan karlar üzerinde olumsuz bir etkisinin olması bekleniyor. Vera, “Bu durum madencileri daha da zorlayacak, bazı alt kademe madencilerin cihazlarını kapatması için baskıya neden olacak ve ayrıca sektörde sermaye artırımını giderek daha zor hale getirecek” dedi. Ancak Thiel’e göre, yeni nesil madencilik cihazları kullanarak küresel hash rate’in artışına ayak uydurabilen madenciler bu denli büyük bir etki ile karşı karşıya kalmayacaklar.

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