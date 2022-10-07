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Dikkat! Terra CEO’su Sonunda Kabul Etti! İşte Ayrıntılar!

Terra (LUNA) krizinin yankıları devam ederken, projenin kurucusu ve CEO'su Do Kwon'un yakalanması yılan hikayesine döndü. 
14:30
7 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra (LUNA) krizinin yankıları devam ederken, projenin kurucusu ve CEO’su Do Kwon’un yakalanması yılan hikayesine döndü.

Do Kwon, Popüler Podcast Programına Katılacak

TerraForm Labs’ın (TFL) kurucusu ve CEO’su Do Kwon, kendisine yöneltilen suçlamaları ve neden Güney Kore’ye dönmediğini bir podcast’te açıklamayı kabul etti. Terra patronu bunu Twitter’da bir kripto para gazetecisi ve Unchained Podcast isimli programın sunucusu Laura Shin ile yaptığı bir konuşmada duyurdu. Uzun Twitter dizisi sırasında Shin, Kwon’a Güney Kore hükümeti tarafından kendisine yöneltilen birçok suçlamaya açıklık getirmek için neden ülkesine dönmediğini sordu. Kwon yanıt olarak şunları söyledi:

Podcast davetinizi görüyorum; bütün bunları programınızda konuşalım!

Podcast’in tarihi ve saati, henüz kamuya açıklanmadı. İkilinin podcast için uygun bir program ve zaman  üzerinde çalıştığına inanılıyor. Terra krizinden bu yana, Kwon‘u ve ekibini dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasalarının ihlali de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla bağdaşlaştıran birkaç rapor ortaya çıktı. Ancak, Terra patronu tüm bu raporların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Geçen ay Koreli savcılar, ülkenin sermaye piyasası yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla Kwon için tutuklama emri çıkardı. Bu karar, Kwon’un Kore hükümetinden gelen sorgulama davetini kabul etmeyi reddetmesinden sonra geldi. Interpol tarafından Terra yöneticisi için de kırmızı bülten yayınlandı.

Kwon’un Can Güvenliği Tehlikede!

Kwon, kendisine yöneltilen suçlamaların sermaye piyasalarıyla ilgili olması halinde Kore’ye dönmeyeceğini söyledi. Kwon’un nerede olduğu hala bilinmiyor ve yetkililer yöneticinin kaçak durumda olduğunu belirtiyor. Terra Vakfı, Wall Street Journal‘a (WSJ) gönderdiği yakın tarihli bir notta, mağdur Terra yatırımcılarından aldığı sayısız tehdit nedeniyle Kwon’un konumunun gizli tutulduğunu iddia ederek raporu yalanladı. Podcast’in yakında gerçekleşmesini beklenen Terra topluluğu, Kwon’un kendisine yönelik suçlamalara açıklık getirmesini ve muhtemelen ekosistem token’larının  yeniden toplanmasına yardımcı olmasını umuyor.

Sadece kripto para sektörünün değil aynı zamanda tüm dünyanın ilgi odağı olan kaçış hikayesine dair iginç iddialar ortaya atılıyor. Terra krizi, uluslararası polis teşkilatı Interpol’ün Kwon için kırmızı bülten yayınlamasının ardından geçen hafta yine manşetlerde yerini buldu. Ancak, kırmızı bülten yayınlandığından beri, Kwon tutuklanmadı. Bazı kaynaklar, Kwon’un Kuzey Kore’ye bile gittiğini iddia ettiler.

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