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Sürpriz! Analitik Şirketi Teyit Etti: Bu Altcoin Aniden Zıplayabilir!

Kripto para piyasası karanlık bir dönemden geçerken, önde gelen analitik firması Santiment popüler altcoin'e dikkat çekti. 
15:00
7 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası karanlık bir dönemden geçerken, önde gelen analitik firması Santiment popüler altcoin’e dikkat çekti.

Solana: FUD ve Yatırımcı Hissiyatı!

Analitik firması Santiment’in yakın tarihli bir raporuna göre, Solana’ya (SOL) yönelik yatırımcı hissiyatı yerlerde sürünüyor.  Solana’nın, geçen yıl Kasım ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 259 dolardan %87 uzakta olması, bu durumu açıklıyor.  Solana da diğer tüm kripto para birimleri gibi, sene başından bu yana %78,3 düşüşle bu yıl kötü bir performans gösterdi. CoinGecko verilerine göre, SOL, son 24 saatte %1.9 düşüşle an itibariyle 33.38 dolardan işlem görüyor. Santiment, SOL’a yönelik olumsuz duyguların Temmuz ayı sonlarındaki seviyelerine geri döndüğünü belirtti. Ancak platform, bu duruma yönelik bir de iyi haber verdi. FUD‘un fazla olduğu dönemlerden sonra sürpriz rallilerin yaşanabileceğine dikkat çeken Santiment, bu durumun Solana’yı izlemeye değer hale getirdiğini vurguladı.

Solana blok zinciri, bir yıldan kısa bir sürede bir dizi ağı kesintisi yaşadı. Bunlardan sonuncusu  geçen hafta yaşandı. Ancak sorun kısa sürede çözüldü. Yapılan açıklamaya göre, sistemdeki yanlış yapılandırılmış bir düğüm nedeniyle, doğrulayıcılar blokları işleyemedi. Bunun sonucunda Solana’nın ağı başka bir kesinti yaşadı. Bu,  arızaların Solana‘nın ağını kısa süreliğine kapattığı ilk durum değil. Solana’Nın destek sistemi, Haziran ayında dört saatlik bir kesinti yaşadı. Ocak ayında 18 saat kadar süren kesintiler ve hizmet sorunları, token’arını satamayan ve portföylerinin değerini düştüğünü izleyen yatırımcıları çileden çıkardı.

Solana, Büyümeye Devam Ediyor!

Solana, hem kesinti sırasında hem de sonrasında ağır bir şekilde eleştirildi, Solana, kripto topluluğundan sert eleştirilere maruz kaldı. CyberCapital‘in kurucusu ve CIO’su Justin Bons, kesintiler, aksilikler, hack’ler ve skandallara dikkat çekerek Twitter’da Solana’yı sert bir şekilde eleştirdi.

Yine de, yaşanan bir dizi talihsiz olaya rağmen, Solana NFT ekosistemi büyümeye devam ediyor. Eylül ayında, Solana’daki NFT pazarı %24’lük bir pazar payına yükseldi. Ay boyunca 135 milyon doların üzerinde işlem gerçekleştirildi ve MagicEden, hacmin %90’ından fazlası ile pazarın lideri oldu. Uzmanlara göre, Soana uzun vadede umut vaat eden projelerden bir tanesi olmaya devam ediyor.

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