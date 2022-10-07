Merakla beklenen kart koleksiyonu oyununu piyasa süren altcoin projesi tek bir balinanın yaklaşık 19.5 milyon dolarlık alımı ile gündemde.

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Shiba Inu (SHIB) ekosistemi, değişken piyasa koşullarının ortasında çok beklenen kart koleksiyonu türü oyunu Shiba Eternity’yi piyasaya sürdü. Resmi indirme gününde (6 Ekim) Shiba Inu fiyatı için sıkça dillendirilen rallinin fitili ateşlenmedi ancak gelişmenin balinaların ilgisini çektiği görülüyor.

Altcoin’de 19.39 Milyon Dolarlık Alım

SHIB’in resmi oyunu Shiba Eternity‘nin piyasaya sürülmesinin ardından, bir balina seviyesi cüzdanının popüler köpek temalı kripto paraya ilgi göstererek milyonlarca dolarlık alım yaptığı görüldü. Balina takipçi platformu Whalestats’ın sağladığı verilere göre, bir balina seviyesi cüzdan fiyat düşüşünün ortasında yaklaşık 19.39 milyon dolar değerinde Shiba Inu alımı yaptı. Balina, bu alımla cüzdanına tek bir işlemde 1.7 trilyon SHIB token’ı eklemiş oldu. Veriler, balinanın SHIB birikimini kripto para borsası Huobi üzerinden yaptığını gösteriyor. Öte yandan WhaleStats, bundan önce 6 Ekim 2022 tarihinde iki balinanın cüzdanlarından yaklaşık 2.1 trilyon Shiba Inu’yu Coinbase’e aktardığını bildirmişti. Söz konusu transferin değeri güncel fiyatlarla yaklaşık 24.3 milyon dolara karşılık geliyor.

Balinanın SHIB alımının Shiba Inu fiyatındaki son düşüşün ortasında gerçekleştirmesi ise “dibi satın aldı” yönünde yorumlara neden oldu. Bununla birlikte, küresel kripto piyasa değerinin 6 Ekim’de yüzde 2 düştü. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre toplam piyasa değeri bugün de aşağı yönde hareket ediyor ve son 24 saatte ise yüzde 0,68’lık düşüşle şu anda yaklaşık 957.95 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bununla birlikte, makrodaki gelişmelerle birlikte kripto para piyasalarındaki volatiliteki son artışını yatırımcıları şok eden ve 100 milyon ila 110 milyon dolarlık kayba neden olduğu belirtilen Binance Smart Chain (BSC) ağının hack’lenmesi tetikledi. Binance Bridge’in hack’lenmesiyle BSC ağı saatlerce kullanılamadı. BSC, yaklaşık 100 milyon ila 110 milyon doların zincirden çıkarıldığının değerlendirildiğini açıklarken, Binance ekibi, hack saldırısında çalınan yaklaşık 7 milyon dolar değerinde fonun hızla dondurduğunu duyurdu.

SHIB Fiyatı Düşüyor

Shiba Eternity’nin piyasaya sürülmesine rağmen Shiba Inu fiyatının düşmeye devam ettiği görülüyor. Güncel verilere göre SHIB, son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,43 düşüşle 0,00001119 dolardan işlem görüyor. Köpek temalı kripto para değişken piyasa koşullarının ortasında hala yaklaşık 6.14 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.