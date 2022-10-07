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Bitcoin bugün gelen işsizlik ve istihdam verisiyle bir tokat yedi. Ancak bazı altcoinler özelinde yükselişler yaşanabiliyor. Bunlardan biri için eğer tarih tekerrür ederse hafta sonu rallisi yaşanabilir. Peki kripto paralar düşerken hangi altcoin yükseliş sinyalleri gönderiyor? Kısa vadeli altcoin fırsatlarında bugün popüler fan tokeni ele alıyoruz.

CHZ Token Yorum

CHZ, haziran ayının en düşük seviyelerinden toparlanarak en fazla kazanç sağlayan kripto paralar arasına adını yazdırdı. Kısa süre önce Eylül ayındaki zirvelerinden %25’lik bir geri çekilmeyi tamamladı. Bununla birlikte birden fazla veri boğaların kontrolü yeniden kazanabileceğine işaret ediyor. CHZ talebi, Chiliz her yeni hayran tokeni listelediğinde artma eğilimindedir. Tarih tekerrür ederse o zaman bir hafta sonu rallisi CHZ token yatırımcılarını bekliyor.

Bunun nedeni Chiliz’in Atlas FC hayran tokeninin piyasaya sürüldüğünü duyurmasıdır. Chiliz ayrıca önümüzdeki hafta başka bir token olan GFK tokeni piyasaya sürmeyi planlıyor ve bu lansmanlar toplu olarak CHZ için daha yüksek talebi tetikleyebilir.

CHZ Yükselecek Mi?

Bunlar şu anda potansiyel bir yükseliş hissini destekleyen tek faktör değil. CHZ token şu anda psikolojik bir satın alma bölgesi olarak hareket edebilecek bir Fibonacci düzeltme bölgesi içinde konumlanıyor. Eylül ayındaki 0,282 dolar zirvesinden %25 düşen CHZ bu hafta 0,208 dolar dibini gördü. Haftanın en düşük seviyesi 0.382 Fibonacci geri çekilme çizgisi içinde. Bunun, CHZ’nin 2022 dip seviyesinden son zirvesine geri çekildikten sonra olduğunu unutmayın.

Fibonacci çizgisi yükseliş olasılını artırıyor. RSI potansiyel yukarı yönlü hareketi destekliyor ve on-chain veriler döviz girişlerinin 1,24 milyon CHZ ile zirve yaptığını gösteriyor. Borsa dışında tutulan arzında da artışıyla yükseliş talebi destek görüyor. Son müjdenin CHZ talebini artırdığı bir gerçek. Ek olarak balinaların satış eğilimi büyük ölçüde azaldı.

Ancak Bitcoin fiyatının bugün yaşandığı sallantının hafta sonu daha büyük kayıpları tetikleme ihtimali CHZ yatırımcıları için büyük bir sürpriz olabilir. Genel kanı yükseliş yönlü olsa da CHZ yatırımcılarının kazançlarını genel piyasa yönü büyük ölçüde etkileyecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.