Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Hafta Son Rallisine Hazırlanan Altcoin! Bu Kripto Paraya Dikkat!

Popüler altcoin son gelişmeler ve veriler ışığında önümüzdeki 2 gün güçlü bir ralli başlatabilir.
17:35
7 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin bugün gelen işsizlik ve istihdam verisiyle bir tokat yedi. Ancak bazı altcoinler özelinde yükselişler yaşanabiliyor. Bunlardan biri için eğer tarih tekerrür ederse hafta sonu rallisi yaşanabilir. Peki kripto paralar düşerken hangi altcoin yükseliş sinyalleri gönderiyor? Kısa vadeli altcoin fırsatlarında bugün popüler fan tokeni ele alıyoruz.

CHZ Token Yorum

CHZ, haziran ayının en düşük seviyelerinden toparlanarak en fazla kazanç sağlayan kripto paralar arasına adını yazdırdı. Kısa süre önce Eylül ayındaki zirvelerinden %25’lik bir geri çekilmeyi tamamladı. Bununla birlikte birden fazla veri boğaların kontrolü yeniden kazanabileceğine işaret ediyor. CHZ talebi, Chiliz her yeni hayran tokeni listelediğinde artma eğilimindedir. Tarih tekerrür ederse o zaman bir hafta sonu rallisi CHZ token yatırımcılarını bekliyor.

Bunun nedeni Chiliz’in Atlas FC hayran tokeninin piyasaya sürüldüğünü duyurmasıdır. Chiliz ayrıca önümüzdeki hafta başka bir token olan GFK tokeni piyasaya sürmeyi planlıyor ve bu lansmanlar toplu olarak CHZ için daha yüksek talebi tetikleyebilir.

CHZ Yükselecek Mi?

Bunlar şu anda potansiyel bir yükseliş hissini destekleyen tek faktör değil. CHZ token şu anda psikolojik bir satın alma bölgesi olarak hareket edebilecek bir Fibonacci düzeltme bölgesi içinde konumlanıyor. Eylül ayındaki 0,282 dolar zirvesinden %25 düşen CHZ bu hafta 0,208 dolar dibini gördü. Haftanın en düşük seviyesi 0.382 Fibonacci geri çekilme çizgisi içinde. Bunun, CHZ’nin 2022 dip seviyesinden son zirvesine geri çekildikten sonra olduğunu unutmayın.

Fibonacci çizgisi yükseliş olasılını artırıyor. RSI potansiyel yukarı yönlü hareketi destekliyor ve on-chain veriler döviz girişlerinin 1,24 milyon CHZ ile zirve yaptığını gösteriyor. Borsa dışında tutulan arzında da artışıyla yükseliş talebi destek görüyor. Son müjdenin CHZ talebini artırdığı bir gerçek. Ek olarak balinaların satış eğilimi büyük ölçüde azaldı.

Ancak Bitcoin fiyatının bugün yaşandığı sallantının hafta sonu daha büyük kayıpları tetikleme ihtimali CHZ yatırımcıları için büyük bir sürpriz olabilir. Genel kanı yükseliş yönlü olsa da CHZ yatırımcılarının kazançlarını genel piyasa yönü büyük ölçüde etkileyecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Chiliz (CHZ) Duyurdu! CHZ Fiyatını Yükseltmek İçin Atılacak 3 Adım!
Chiliz (CHZ) Duyurdu! CHZ Fiyatını Yükseltmek İçin Atılacak 3 Adım!
Uzman Analistten XRP, ETH, CHZ Yorumu: Rallinin Fitili Ateşlenebilir!
Uzman Analistten XRP, ETH, CHZ Yorumu: Rallinin Fitili Ateşlenebilir!
Piyasa Düşerken Balinalar Bu Coin’i Bir Anda Uçurdu!
Piyasa Düşerken Balinalar Bu Coin’i Bir Anda Uçurdu!
Piyasadan Bağımsız Hareket Ediyor! Chiliz (CHZ) Neden Yükseliyor?
Piyasadan Bağımsız Hareket Ediyor! Chiliz (CHZ) Neden Yükseliyor?
Dreyfus Açıkladı Fan Token Yükselişe Geçti! 2026 Yılına Kadar!
Dreyfus Açıkladı Fan Token Yükselişe Geçti! 2026 Yılına Kadar!
Analistten Çarpıcı Chiliz Yorumu: Bu Seviye Kırılırsa Ralli Gelebilir!
Analistten Çarpıcı Chiliz Yorumu: Bu Seviye Kırılırsa Ralli Gelebilir!
CHZ Coin Yorum! Chiliz Coin Geleceği! 2023 CHZ Yorumları
CHZ Coin Yorum! Chiliz Coin Geleceği! 2023 CHZ Yorumları
Socios Ailesi Kripto Ailesine Bir Dev Takımı Daha Ekliyor!
Socios Ailesi Kripto Ailesine Bir Dev Takımı Daha Ekliyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
NFT Alanında En Çok Hangi Sektörden Firma Var?
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022