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NFT Alanında En Çok Hangi Sektörden Firma Var?

Her ne kadar 2022 yılındaki düşüş ile birlikte NFT ilgisi de azalmış olsa da büyük markalar bu ekosisteme adım atmaya devam ediyor. 
17:50
7 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Non fungible token’ların (NFT) 2021 yılında kripto para piyasasına damga vurduğu bir gerçek. Her ne kadar 2022 yılındaki düşüş ile birlikte NFT ilgisi de azalmış olsa da büyük markalar bu ekosisteme adım atmaya devam ediyor. Peki, en çok hangi sektörden NFT alanına ilgi var?

Giyim ve Lüks Ürünler Sektörü Lider

CoinGecko, ABD ve Avrupa’daki hangi sektörlerin daha fazla NFT piyasaya sürdüğü ile ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan açıklamalara göre giyim ve lüks ürünler sektörü, 2020’den beri 52 markadan 19’unun NFT’leri başlatmasıyla diğer sektörleri geride bıraktı. Medya sektörünün; Time, Fortune, Reddit, Rolling Stone ve Fox Corp. gibi şirketlerin kendi markaları tarafından piyasaya sürülen NFT koleksiyonlarıyla ikinci sırada yer aldığı görülüyor.

Alanı kendi NFT‘leri ile keşfeden markaların bulunduğu diğer sektörler arasında gıda, eğlence ve otomobil sektörlerinin bulunduğu görülüyor. Gıda sektöründen McDonald’s, Taco Bell, eğlence sektöründen Paramount, Warner Records ve otomobil sektöründen McLaren, Porsche dikkat çeken firmalar arasında yer alıyor.

Yapılan açıklamlara göre çalışma, 2020’den beri bağımsız olarak veya bir ortakla ticarete konu olan NFT koleksiyonlarını piyasaya süren ve merkezi Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa’da bulunan ve uluslararası bir varlık gösteren ‘geleneksel’ markaları inceliyor. Markalar, NFT koleksiyonları başlatan en fazla sayıda markanın bulunduğu sektörü belirlemek için MSCI’nin Küresel Endüstri Sınıflandırma Standardına (GICS) göre kategorilere ayrılmış durumda.

Araştırmanın Detayları

  • Listedeki 52 markanın 19’u yani %36’sı giyim ve lüks eşya sektöründen. Adidas, Aralık 2021’deki lansmanından bu yana toplam 47.000 ETH işlem hacmine sahip olan ‘Adidas Originals into the Metaverse’ NFT koleksiyonuyla bu sektöre öncülük ediyor. Nike, Dolce & Gabbana ve Gucci, diğerlerinin yanı sıra daha yüksek işlem hacimleriyle Adidas’ın ardından geliyor. Puma’nın Nitro Token ve Nitropass’ı ile Tiffany & Co’nun NFTiff koleksiyonu, giyim ve lüks ürünler sektöründeki markaların Ağustos 2022’de gerçekleştirdiği en son lansmanlar olarak karşımıza çıkıyor.
  • İçecek, yiyecek ve temel ürünler perakendeciliği, eğlence, otomobiller ve kişisel ürünler, kendi NFT koleksiyonlarına sahip yalnızca dört ila beş markaya sahip endüstriler.
  • Listeyi tamamlayan sektörler arasında, eğlence ürünleri, ev ürünleri, dayanıklı tüketim malları ve havayolları bulunuyor.

Bunlara ek olarak yapılan açıklamalara göre 24 GICS sektöründen yalnızca 11’inin NFT alanına adım attığı görülüyor. Henüz NFT alanına adım atmamış sektörler arasında ise sağlık hizmetleri, inşaat, kamu hizmetleri ve emlak bulunuyor.

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