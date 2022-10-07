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Injective (INJ) Duyurdu! Altcoin Fiyatını Yükselten Project X Nedir?

Kripto para piyasalarının geneli düşse de INJ fiyatı son projeyle alakalı detaylar netleştiği için yükseliyor.
18:12
7 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para birimi 15:30 itibariyle düşüşüne devam ediyor ve altcoinleri aşağıya çekiyor. Fakat bazı projeler yaptıkları duyurularla bu süreçte bile pozitif ayrışabiliyor. Nitekim Injective tarafından kısa süre önce yapılan duyuru fiyatın hızla 2 dolar seviyelerine tırmanmasına neden oldu. Peki duyurunun detayları neler?

Project X Nedir?

İlk olarak geçen hafta Cosmoverse 2022’de tanıtılan Project X hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların gerçek kitlesel benimsemesini desteklemek için finansmana erişme biçiminde devrim yaratmayı hedefliyor. Project X, pasif getiri üretimi için strateji kasaları, kalıcı olmayan kayıp (IL) korumalı AMM’ler ve tek tıklamalı bir launchpad’in birleşimidir. Bu da projelerin 100 kat daha ucuz ve 10 kat daha verimli olan birleşik bir çözümle başlatılmasını sağlayacaktır. Kısacası, Project X tüm DeFi için fiili bir merkez olacaktır. Veya en azından Injective (INJ) ekibi bunu umuyor.

Project X, iki ana bileşenden oluşan yeni nesil bir DeFi protokolüdür. Özünde, alım satım kasaları, herhangi bir kalıcı olmayan kayıp (IL) riski olmaksızın Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM) olarak hareket eder. Tüm alım satım kasaları ve stratejileri zincir üzerinde gerçekleştirilecek ve bu da Injective üzerine inşa edilen borsa dApp’leri tarafından kullanılan zincir üzerindeki emir defterleri için daha fazla likidite anlamına gelecek.

Injective (INJ) Neden Yükseliyor

Project X hakkındaki detaylı tanıtımın paylaşılmasının ardından Bitcoin’in düşüşüne rağmen INJ fiyatı Binance borsasında 2 dolar sınırına dayandı. Project X, geliştiricilerin ve kullanıcıların yalnızca akıllı yatırım stratejilerine değil, aynı zamanda pasif likidite sağlama stratejilerine de erişmelerine olanak sağlamak için inşa edilmiştir. Bu iki ayağın birleşimi, finansın herkes için demokratikleşmesini hedefler. INJ yatırımcıları gelecek bu projenin INJ ekosistemini daha da büyüteceğini düşünüyor ve kendilerince haklı olarak yatırımlarını artırıyor.

Injective, DeFi, türevler ve Web3 uygulamaları oluşturmak için özel bir birlikte çalışabilir layer1 protokolüdür. Injective, Cosmos SDK kullanılarak oluşturulmuştur ve yüksek işlem kesinliğine sahiptir. INJ, Injective Protokolüne ve hızla büyüyen ekosistemine güç veren yerel deflasyonist kıt varlıktır. Injective, Binance tarafından inkübe edilmektedir ve Jump Crypto, Pantera ve Mark Cuban gibi önde gelen yatırımcılar tarafından desteklenmektedir.

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