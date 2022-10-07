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Kritik Rapor Yayımlandı: İşte Web3 Oyunlarının Geleceği ve İlginç Veriler!

Web3 destekli bir mobil oyun üreticisi  olan Coda Labs, en büyük beş küresel pazar olan İngiltere, ABD, Brezilya, Japonya ve Güney Afrika'da yaklaşık 7.000 kişiyi kapsayan ilginç bir araştırma yaptı.
18:20
7 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 4 Dakika

Web3 destekli bir mobil oyun üreticisi  olan Coda Labs, en büyük beş küresel pazar olan İngiltere, ABD, Brezilya, Japonya ve Güney Afrika’da yaklaşık 7.000 kişiyi kapsayan ilginç bir araştırma yaptı.

En Kapsamlı Rapor: 5 Ülke, 7.000 Katılımcı!

Coda Labs, yaptığı alan çalışması sonraında ‘Global Web3 Oyunları Araştırması’ adlı kapsamlı bir rapor hazırladı. Oyun şirketi, bu araştırmanın, oyuncuların Web3 teknolojisi hakkında ne düşündüklerine dair bugüne kadarki en iddialı çalışma olduğunu söylüyor. Şirket, bu ayrıntılı raporu hazırlamak için Blockchain-Oyun İttifakı Vakfı, DappRadar ve Laguna Games ile ortaklık kurdu. Kritik rapor, dünya çapındaki oyuncularının kripto paralar,  NFT’ler, Web3 ve blok zinciri tabanı oyunlar hakkında ne düşündüklerini enine boyuna inceliyor.

Birçok uzmana göre, Web3 oyunları sallantılı bir zeminde duruyor. Bununla birlikte, temel teknoloji ve  pazarlama yöntemlerine dair şüphelere rağmen, Web3 oyunlarının yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırıma ulaşması bekleniyor, Google, son bir yılda Web3 sektörüne 1,5 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Coda Labs, katılımcıları oyun alışkanlıklarına ve Web3’e aşinalıklarına göre üç oyuncu grubuna ayırdı. Gruplar aşağıdaki gibi  kategorize edildi:

  1. Normal oyuncular (%81): Ayda en az iki kez video oyunları oynayan kişiler
  2. Kripto para yatırımı yapmış olan oyuncular (%16): Ayda en az iki kez video oyunları oynayan, kripto cüzdanı kullanın, bir DEX aracılığıyla işlem yapan veya aylık NFT satın alın kişiler
  3. Kripto yatırımı yapan ancak oyun oynamayan kişiler (%3): Kripto cüzdan kullanan, DEX aracılığıyla ticaret yapan veya aylık NFT satın alan kişiler

Web3: Gidilecek Daha Çok Yol Var!

Coda Labs CEO’su Şekip Can Gökalp, araştırmanın “şaşırtıcı olmayan bir şekilde” birçok video oyunu tutkununun Web3 oyunlarında herhangi bir gelecek ve fayda görmediğini ve Web3 oyun alanında deneyimli oyuncuların bile dolandırıcılık ve finansal risklere karşı temkinli olduğunu söyledi.  Gökalp, Web3 oyunlarının oyun dünyasında ana akım haline gelmek için aşılması gereken birçok engeli olduğunu da sözlerine ekledi

Araştırmaya göre, çoğu oyuncu, kripto para birimlerinin ve NFT‘lerin ne olduğunu biliyor, ancak bu teknolojinin büyük hayranları değildir. Katılımcıların %89’u Bitcoin’i, %51’i ise NFT’leri biliyor; ancak, NFT sahipliği yaklaşık %3 civarında ve oldukça düşük. Oyuncuların yaklaşık %52’si herhangi bir Web3 oyun terimine aşina değil, ancak her üç oyuncudan biri “oyna-kazan” terimini duyduklarını belirtti. Oyuncuların yaklaşık %12’si Web3 oyunlarını denedi.

Rehberliğe İhtiyaç Var: Oyna-Kazan Popüler!

Oyuncuların yaklaşık %41’i Web3 oyunlarının nasıl oynanacağından emin değil.  Bu arada, kripto oyuncularının %41’i dolandırıcılıklar ile ilgili endişelerini dile getirdi. Bu kategorideki oyuncularının %32’si Web3 oyun alanına girmeleri durumunda finansal maliyetler konusunda endişeli olduklarını söyledi.  Daha önce belirtildiği gibi, “oyna*kazan” en çok bilinen Web3 oyun terimi konumunda.

Rapor, çoğu katılımcının topluluk ve sahiplik gibi diğer faydaların yanı sıra bu oyunları oynamasının nedeninin kripto para kazanma olduğunu ortaya koyuyor.  NFT  tabanlı oyunlarını deneyen oyuncular,  10 üzerinden 7,1 puan verdi. Kripto para yatırımı yapıp oyun oynayan grup, normal oyunculardan daha rekabetçi ve oyun platformunda daha fazla zaman geçirdiklerini belirtti. Blockchain Oyun İttifakı Başkanı Sebastien Borget şu açıklamayı yaptı:

Rapor, blockchain oyun endüstrisinin hem oyuncular hem de geliştiriciler için genel olarak daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyan yeni bir endüstri olduğunu verilerle kanıtlıyor. Web3 oyunları farkındalığı artırdı, ancak bir sonraki endüstri standardı olacak iş modelini henüz tanımlamadı. Blockchain-Oyun İttifakı olarak rolümüz, oyuncuları teknolojinin sunduğu olanaklar konusunda eğitmeye devam etmek

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