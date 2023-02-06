Kripto para piyasasının popüler coin’lerinden Solana (SOL) ile ilgili uzun vadeli beklentilere ve güncel fiyat durumuna göz atıyoruz.

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Özellikle merkezi olmayan finans (DeFi), non-fungible token’lar (NFT‘ler), merkezi olmayan uygulamalar (DApp‘ler) ve bunlara eşlik eden yield farming, likidite madenciliği, staking gibi özelliklerle dikkat çeken Solana’nın kripto para birimi SOL ile ilgili uzun vadeli beklentilere ve güncel fiyat durumuna göz atıyoruz.

Solana Güncel Durum

Yazının kaleme alındığı sırada 23,2 dolardan işlem gören SOL, tüm piyasa ile birlikte son 24 saat içinde düşüş yaşadı ve yüzde 2 oranında düşüş kaydetti. Son 1 ay içinde yüzde 75 oranında yükseliş yaşamış olan SOL, 8,6 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 11. kripto para konumunda bulunuyor.

Bunlara ek olarak 29 Ocak’ta 26,8 dolara kadar ulaşan SOL, daha sonra 1 Şubat’ta 22,4 dolara kadar geriledi. Dolayısıyla şu anda Solana 28 dolar ile 22,4 dolar bandında işlem yapıyor ve bundan sonraki hamlesinin alt ya da üst seviye olarak hangi rakamı kıracağına bağlı olduğu düşünülüyor.

SOL Fiyat Tahminleri

Solana her ne kadar zaman zaman ağ kesintileri yaşasa da hala kripto para piyasasında oldukça popüler. Bu durum üzerinde Solana ağı üzerindeki NFT projelerinin de etkisi olduğu düşünülüyor. Ayrıca uzman isimler SOL geliştirme faaliyetlerinin oldukça iyi gittiğini düşünüyor.

Solana ile ilgili 3 yıllık fiyat beklentileri ise şu şekilde:

SOL 2023 Beklentisi: 2023 yılı ile ilgili beklentilere bakıldığında SOL fiyatı nın 34,9 dolara ulaşacağının düşünüldüğü görülüyor. Bu noktada uzman isimler öncelikle 25 doların ve ardından 28 doların önemli seviyeler olabileceğini ifade ediyor.

nın 34,9 dolara ulaşacağının düşünüldüğü görülüyor. Bu noktada uzman isimler öncelikle 25 doların ve ardından 28 doların önemli seviyeler olabileceğini ifade ediyor. SOL 2024 Beklentisi: Analistlere göre kripto para piyasası 2024 yılında 2023’den de iyi bir yıl geçirecek ve bu durumdan Solana da payına düşeni alacak. 2024 yılı için ortalama fiyat tahmini 48 dolar ve en yüksek seviye olarak 58 doların görülebileceği ifade ediliyor.

SOL 2025 Beklentisi: 2025 yılına gelindiğinde SOL’ün daha yüksek seviyeleri görebileceği düşünülüyor. İlk hedef olarak 55 doları gösteren analistler ikinci hedefin 80 dolar seviyeleri olabileceğini ifade ediyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.