Özellikle merkezi olmayan finans (DeFi), non-fungible token’lar (NFT‘ler), merkezi olmayan uygulamalar (DApp‘ler) ve bunlara eşlik eden yield farming, likidite madenciliği, staking gibi özelliklerle dikkat çeken Solana’nın kripto para birimi SOL ile ilgili uzun vadeli beklentilere ve güncel fiyat durumuna göz atıyoruz.
Yazının kaleme alındığı sırada 23,2 dolardan işlem gören SOL, tüm piyasa ile birlikte son 24 saat içinde düşüş yaşadı ve yüzde 2 oranında düşüş kaydetti. Son 1 ay içinde yüzde 75 oranında yükseliş yaşamış olan SOL, 8,6 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 11. kripto para konumunda bulunuyor.
Bunlara ek olarak 29 Ocak’ta 26,8 dolara kadar ulaşan SOL, daha sonra 1 Şubat’ta 22,4 dolara kadar geriledi. Dolayısıyla şu anda Solana 28 dolar ile 22,4 dolar bandında işlem yapıyor ve bundan sonraki hamlesinin alt ya da üst seviye olarak hangi rakamı kıracağına bağlı olduğu düşünülüyor.
Solana her ne kadar zaman zaman ağ kesintileri yaşasa da hala kripto para piyasasında oldukça popüler. Bu durum üzerinde Solana ağı üzerindeki NFT projelerinin de etkisi olduğu düşünülüyor. Ayrıca uzman isimler SOL geliştirme faaliyetlerinin oldukça iyi gittiğini düşünüyor.
Solana ile ilgili 3 yıllık fiyat beklentileri ise şu şekilde:
Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.