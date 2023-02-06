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Meme Coinler genellikle herhangi bir fayda üretmeyen ve sadece eğlence için başlatılan altcoinlerdir. Örneğin Dogecoin’in halen kayda değer bir fayda üretimi veya ekosisteminde ilgi gören uygulamaları yok. Ancak Shiba Inu ile bu değişmeye başladı ve DOGE, FLOKI gibi rakipleri de onun peşine düştü. Bugün diğer bir popüler meme coinin attığı son adımdan bahsedeceğiz.

Baby Doge Coin (BabyDoge)

Elon Musk’ın “baby shark” şarkısını “babydoge” olarak paylaşmasıyla bu altcoin hayatımıza girdi. Diğer Dogekiller altcoinleri gibi devasa bir arzı vardı ve hiçbir işe yaramıyordu. Ancak Shiba Coin’in kendi ekosistemini oluşturma çabalarından o da etkilendi. BabyDogeSwap platformu da bu motivasyonla başlatılmıştı. Bugün popüler meme tokenin %10’un üzerinde artış yaşamasının en önemli sebebi de aslında budur.

OKX borsası bugün yaptığı paylaşımla cüzdanının artık web uzantısında BabyDogeSwap’i desteklediğini duyurdu. BabyDogeSwap, Ekim 2022’de başlatılan Binance ağındaki düşük ücretlere sahip bir DeFi platformudur. 2017 yılında Star Xu tarafından kurulan OKX, Seyşeller merkezli bir kripto borsası ve türev borsasıdır. OKX’in 100 farklı ülkede 20 milyondan fazla kullanıcısı vardır. OKX cüzdanında BabyDogeSwap’ı kullanmak için web uzantısını indirmeniz gerekir. İndirdikten sonra, bir cüzdan oluşturun veya mevcut bir cüzdanınız varsa ekleyin. Ardından cüzdana kripto para gönderip meme tokenin DeFi platformunu kullanabilirsiniz.

BabyDoge fiyatı yazı hazırlandığı sırada %14 artışla 0,000000003013 dolarda bulunuyor. İşlem hacmi düşmesine rağmen altcoinin fiyatı artıyor.

BabyDogeSwap

BNB Chain üzerine çalışan BEP-20 token alım satımlarına izin veren tanınmış bir merkezi olmayan borsadır. BNB Chain üzerindeki popüler DeFi platformları arasında yer alır ve asıl amaç burada topluluğun DEX işlem gücüyle BabyDoge ekosistemine katkı sağlamaktır. Meme tokenler sadık yatırımcılara da sosyal medya ordularına sahiptir. Shiba öncülüğünde birçok meme token bu topluluk gücünü nakde dönüştürmek için bu tarz topluluğa özel uygulamalar geliştirmeye başladı. Bazıları bu tarz ürünlerden gelen gelirleri ödül olarak dağıtırken bir kısmı bu kazançları daha fazla token yakmak için harcıyor.

LP tokenler alarak platformda likidite sağlayıcısı olan topluluk üyeleri hem DEX platformuna katkı sağlıyor hem de swap işlemlerinden elde edilen gelirin bir kısmına ortak oluyor.