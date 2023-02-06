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Cevap Yükselişin Sırrında Olabilir! Bitcoin Yeni Dip Yapar Mı?

Bitcoin fiyatı yeniden düşmeye başladı peki bu düşüş tekrar dip yolculuğunu başlatır mı?
13:32
6 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı 23.180 dolar seviyesindeki desteği dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte kaybetti. Yazı hazırlandığı sırada kral kripto para birimi 22.850 dolardan alıcı buluyor. Peki Bitcoin ikinci bir büyük dip yapabilir mi? Yükselişin sebebi bu ihtimalin ele alınması noktasında neden önemli? Merak edilenleri sizler için cevaplandırıyoruz.

Kripto Paralar Niye Yükselmişti?

Ocak ayının ikinci haftasında Bitcoin fiyatının 20.000 doların üzerine çıkması kurumsal yatırımcıların birkaç günde yaptıkları devasa alımlarla desteklendi. Sadece saatler içinde 3,5 milyar dolarlık net alım yapıldı. Rallinin devamında ise kurumsalların desteğine ek olarak cüzdan bakiyesi 0,1 BTC olan küçük yatırımcıların hızla arttığı görüldü. Daha küçük yatırımcıların oluşturduğu FOMO bu rallinin en büyük itici gücü oldu. Elinde 0,1 BTC ya da daha az tutan BTC adreslerinde 13 Ocak’tan sonra önemli bir artış yaşandı. Kripto analiz firması Santiment tarafından paylaşılan verilere göre, 13 Ocak BTC fiyat artışından bu yana 620.000 yeni BTC adresi ortaya çıktı ve toplam adres sayısı 39,8 milyon oldu.

Bitcoin küçük adreslerindeki artış, 2023’te yatırımcı iyimserliğinin yeniden arttığını gösteriyor. Kasım ayındaki FTX çöküşünde önemli ölçüde azalan ilgi aniden tersine döndü. Küçük Bitcoin adreslerindeki son artış, BTC fiyatının 16.000 dolar civarındaki en düşük seviyesine indiği Kasım 2022’den bu yana görülen en yüksek artış. Fiyat düşüşü, küçük yatırımcıları BTC’yi daha düşük bir fiyattan almaya sevk etti.

Bitcoin Yeni Dip Yapar Mı?

Öncelikle 19.000 ile 20.000 dolar arasındaki bölge çok sayıda yatırımcının maliyet alanı ve bu bölgenin güçlü destek olarak çalışması bekleniyor. Bununla birlikte Fed cephesindeki yumuşama, istihdam verileri her ne kadar yüksek gelse de piyasaların daha fazla sıkıştırılmayacağı anlamına geliyor. O halde yatırımcı ilgisi artmış, fiyat maliyet bölgesinin üzerinde tutunmuşken Bitcoin’in ikinci büyük dibini yapması için olağandışı bir gelişmeye ihtiyaç var.

Bitcoin yükseliş ivmesini Şubat ayının ilk haftasında da sürdürerek 24.000 doların üzerinde son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak fiyat 24.000 direncinin üzerinde uzun süre tutunamadı ve nihayetinde bugün erken saatlerde 23.000 doların altına geriledi. Direnç bölgesinin aşılamadığı senaryoda bu tarz geri çekilmeler normal karşılanır, nitekim Ocak yükselişinde de benzer şeyler görmüştük.

Olağandışı gelişmeye dönersek Bitcoin’i 20.000 doların altına itebilecek en kritik olan 14 Şubat tarihindeki ABD enflasyon verisinin beklentinin çok üzerinde gelmesi olacaktır. Öncü veriler bize enflasyonun beklenti dahilinde geleceğini söylüyor. Yine de beklenti üstünde bile olsa Fed artık ciddi bir sıkılaşma seviyesi yakaladığı için 15.500 dolarlı seviyelerin makro ekonomik gelişmelerden kaynaklı tekrar görülmesi mümkün olmayabilir.

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