Birçok kripto para borsasının ve şirketinin vergi sezonu için hazırlık yaptığı görülürken, Binance vergi raporlama aracı Binance Tax'ı duyurdu.

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Birçok ülkede vergi sezonunun yaklaşıyor olmasından dolayı kripto para borsaları ve şirketleri kullanıcılarının yerel düzenlemelere uymalarına yardımcı olmaya hazırlanmak amacıyla kolları sıvamış durumda. Birçok kripto para borsasının ve şirketinin vergi sezonu için hazırlık yaptığı görülürken, Binance vergi raporlama aracını duyurdu.

Binance Tax

Kripto para borsası Binance, 6 Şubat’ta kullanıcıların vergi raporlama amacıyla kripto para işlemlerini takip etmelerine yardımcı olmak için vergi raporlama aracı Binance Tax’i kullanıma sunduğunu duyurdu. Duyuruya göre Binance Tax, kullanıcılarının Binance hesaplarında yıl boyunca kaydedilen kazanç veya kayıpları içeren bir vergi özeti raporunu indirmelerine imkan tanıyor. Vergi özeti raporunda spotta yapılan alım satımlar, kripto para bağışları ve Blockchain tabanlı fork ödülleri gibi birçok detay dahil. Şirket bunun, vergi yükümlülükleri konusunda kullanıcılardan gelen taleplere yanıt olarak geldiğini belirtti.

Binance Tax, yılın ilerleyen dönemlerinde Binance ekosistemindeki diğer küresel pazarlara açılmasından önce şu an için yalnızca Fransa ve Kanada’da pilot aşamasında ve yalnızca Binance platformlarında tutulan bilgiler için kullanılabiliyor. Ancak gelecekte sektördeki diğer platformlarla entegre olacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Binance’ın vergi raporlama aracı Binance Tax, kripto para borsasının küresel yaptırımlara uyum konusunu ele almak üzere Onaylı Yaptırım Uzmanları Birliği’ne katıldığını duyurmasından bir ay sonra geldi.

Düzenleyiciler Kripto Para Sektörünü Mercek Altına Almış Durumda

Geçtiğimiz yıl boyunca küresel düzenleyiciler, özellikle sektörü sarsan FTX krizinin ardından kripto para endüstrisi üzerindeki kontrollerini sıkılaştırdı. Tayland Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu kısa süre önce yatırımcıların korunmasına odaklanarak kripto para sektörüne yönelik kuralları sıkılaştırmayı planladığını açıkladı. Hem Güney Kore hem de Hollanda’daki düzenleyiciler, yerel standartlara uyulmadığı gerekçesiyle kripto para borsalarını hedef aldı.

ABD’deki düzenleyiciler de kripto para sektörünü yakından takip ediyor. Kripto para borsası Kraken, uyum ihlalleriyle ilgili olarak ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ile anlaşmak zorunda kaldı.

Öte yandan ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu, 2022’nin Aralık ayında kripto para borsalarının ve şirketlerinin iflaslarına ve risklerine maruz kalma durumlarını açıklamaya çağırdı. Bu arada, Temsilciler Meclisi komite başkanı, şirketlerin federal kurumlarla “uygulanabilir bir uyum anlaşması” için başvurmalarına imkan tanıyan kripto para inovasyonuyla ilgili bir tasarıyı yeniden sundu.