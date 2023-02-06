Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Binance Yeni Aracını Duyurdu! Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları İçin Büyük Kolaylık!

Binance Yeni Aracını Duyurdu! Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları İçin Büyük Kolaylık!

Birçok kripto para borsasının ve şirketinin vergi sezonu için hazırlık yaptığı görülürken, Binance vergi raporlama aracı Binance Tax'ı duyurdu.
13:00
6 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Birçok ülkede vergi sezonunun yaklaşıyor olmasından dolayı kripto para borsaları ve şirketleri kullanıcılarının yerel düzenlemelere uymalarına yardımcı olmaya hazırlanmak amacıyla kolları sıvamış durumda. Birçok kripto para borsasının ve şirketinin vergi sezonu için hazırlık yaptığı görülürken, Binance vergi raporlama aracını duyurdu.

Binance Tax

Kripto para borsası Binance, 6 Şubat’ta kullanıcıların vergi raporlama amacıyla kripto para işlemlerini takip etmelerine yardımcı olmak için vergi raporlama aracı Binance Tax’i kullanıma sunduğunu duyurdu. Duyuruya göre Binance Tax, kullanıcılarının Binance hesaplarında yıl boyunca kaydedilen kazanç veya kayıpları içeren bir vergi özeti raporunu indirmelerine imkan tanıyor. Vergi özeti raporunda spotta yapılan alım satımlar, kripto para bağışları ve Blockchain tabanlı fork ödülleri gibi birçok detay dahil. Şirket bunun, vergi yükümlülükleri konusunda kullanıcılardan gelen taleplere yanıt olarak geldiğini belirtti.

Binance Tax, yılın ilerleyen dönemlerinde Binance ekosistemindeki diğer küresel pazarlara açılmasından önce şu an için yalnızca Fransa ve Kanada’da pilot aşamasında ve yalnızca Binance platformlarında tutulan bilgiler için kullanılabiliyor. Ancak gelecekte sektördeki diğer platformlarla entegre olacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Binance’ın vergi raporlama aracı Binance Tax, kripto para borsasının küresel yaptırımlara uyum konusunu ele almak üzere Onaylı Yaptırım Uzmanları Birliği’ne katıldığını duyurmasından bir ay sonra geldi.

Düzenleyiciler Kripto Para Sektörünü Mercek Altına Almış Durumda

Geçtiğimiz yıl boyunca küresel düzenleyiciler, özellikle sektörü sarsan FTX krizinin ardından kripto para endüstrisi üzerindeki kontrollerini sıkılaştırdı. Tayland Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu kısa süre önce yatırımcıların korunmasına odaklanarak kripto para sektörüne yönelik kuralları sıkılaştırmayı planladığını açıkladı. Hem Güney Kore hem de Hollanda’daki düzenleyiciler, yerel standartlara uyulmadığı gerekçesiyle kripto para borsalarını hedef aldı.

ABD’deki düzenleyiciler de kripto para sektörünü yakından takip ediyor. Kripto para borsası Kraken, uyum ihlalleriyle ilgili olarak ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ile anlaşmak zorunda kaldı.

Öte yandan ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu, 2022’nin Aralık ayında kripto para borsalarının ve şirketlerinin iflaslarına ve risklerine maruz kalma durumlarını açıklamaya çağırdı. Bu arada, Temsilciler Meclisi komite başkanı, şirketlerin federal kurumlarla “uygulanabilir bir uyum anlaşması” için başvurmalarına imkan tanıyan kripto para inovasyonuyla ilgili bir tasarıyı yeniden sundu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Cevap Yükselişin Sırrında Olabilir! Bitcoin Yeni Dip Yapar Mı?
Cevap Yükselişin Sırrında Olabilir! Bitcoin Yeni Dip Yapar Mı?
Bitcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Analist Onu İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Bitcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Analist Onu İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Dikkat! Analistten Uyarı Geldi: Ters Köşe Olmayın
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Dikkat! Analistten Uyarı Geldi: Ters Köşe Olmayın
Bitcoin’de 2021 Çöküşünü Bilmişti! Analistten Bu 2 Altcoin İçin Baş Döndürecek Önsezi!
Bitcoin’de 2021 Çöküşünü Bilmişti! Analistten Bu 2 Altcoin İçin Baş Döndürecek Önsezi!
Binance CEO’su Zhao Bu Altcoin İçin Uyardı! Tuzak Var, Uyanık Olmak Lazım!
Binance CEO’su Zhao Bu Altcoin İçin Uyardı! Tuzak Var, Uyanık Olmak Lazım!
Ödem Devi VISA’dan O Altcoin’ler Özelinde Büyük Hazırlık! Tarih Oluyor!
Ödem Devi VISA’dan O Altcoin’ler Özelinde Büyük Hazırlık! Tarih Oluyor!
Bloomberg’den Flaş Kripto Para Raporu: O Altcoin’de Yeni Rekor Haberleri Göreceğiz
Bloomberg’den Flaş Kripto Para Raporu: O Altcoin’de Yeni Rekor Haberleri Göreceğiz
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023