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Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Dikkat! Analistten Uyarı Geldi: Ters Köşe Olmayın

Kripto para analisti TechDev, çeşitli göstergelerin Bitcoin'in (BTC) artık yeni bir döneme girmeye hazır olduğunu göstermek üzere sıraya girdiğine dikkat çekerek büyük düşüş bekleyen yatırımcıları uyardı.
12:00
6 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti TechDev, çeşitli göstergelerin Bitcoin‘in (BTC) artık yeni bir döneme girmeye hazır olduğunu göstermek üzere sıraya girdiğine dikkat çekerek büyük düşüş bekleyen yatırımcıları uyardı.

“Mevcut Piyasa Yapısı En Çok 2017’dekine Benziyor”

TechDev olarak bilinen anonim kripto para analisti, 400 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in küresel ABD doları likiditesi döngülerini takip ettiğine inandığını ve bunu Çin’in on yıllık tahvillerini (CN10Y) ABD dolar endeksine (DXY) karşı koyan bir grafikte açıkça gösterdiğini söyledi. Ayrıca Bitcoin’deki düşüşlerin tersine dönüşlerini saptamayı amaçlayan hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) göstergesinin aylık zaman diliminde yükselişe geçtiğini belirterek şunları söyledi:

Likidite aktığında Bitcoin hareket eder. CN10Y/DXY bir yıllık hareketli ortalamasının üzerine çıktı ve aylık MACD yükselişe geçti. Buradaki son beş seferin beşini büyük bir BTC yükselişi izledi. Bu sefer ne olacak dersiniz?

TechDev, tezini desteklemek için CN10Y/DXY ve Bitcoin arasındaki piyasa döngülerindeki benzerlikleri yineledi. Analist ayrıca CN10Y/DXY grafiğini Bitcoin hakimiyeti grafiği (BTC.D) ve altcoin piyasasının toplam değeri ile karşılaştırarak mevcut piyasa yapısının özellikle kripto para piyasasındaki 2017’deki boğa piyasasını anımsattığını belirterek . “Altcoin’lerin piyasa değeri, Bitcoin hakimiyeti ve CN10Y / DXY (küresel likidite). Bugünkü piyasa yapısı 2015 ya da 2019’dan ziyade 2017’ye çok daha yakın.” dedi.

Bitcoin Fiyatında Artan Düzeltme İhtimali

Popüler kripto para analisti, BTC‘nin daha kısa zaman dilimlerindeki son fiyat hareketinin, yüksek zaman dilimindeki yükselişin devam ettiğini gösterdiğini de ekledi:

Piyasanın saatlik grafikte yaktığı kırmızı mumlara verdiği tepki bu yüksek zaman dilimi hareketi için sağlıklı bir işarettir. ‘Düşüşü satın al’ eğilimleri hemen ortaya çıktığında ve 9 bin doları işaret eden fiyat grafikleri ortadan kalktığında ise orta vadede kayda değer bir fiyat düzeltmesinin yaşanması daha olası hale gelir.

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