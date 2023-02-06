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2021’de Bitcoin’de (BTC) boğa piyasasının sona erdiğini öncesinden haber vermesiyle ün kazanan anonim kripto para analisti Pentoshi, en büyük köpek temalı kripto para Shiba Inu‘nun (SHIB) ve Polkadot‘un (DOT) önümüzdeki haftalarda yükseliş için hazırlanıyor olabileceğini belirtti.

Analistin Yükselmesini Beklediği O 2 Altcoin

Anonim kripto para analisti Pentoshi, 670 binden fazla Twitter takipçisine SHIB‘nin 0,000013 dolardaki direnci aştıktan sonra güçlü göründüğüne dikkat çeekrek “Bu, hem teknik analiz (TA) hem de temel analizin bir karışımı. TA bakımından buranın üzerine çıkabilirse önü boş. Bu ay Shibarium’u ve kendi ekosistemini piyasaya sürecekler. Önümüzdeki birkaç hafta içinde ilginin artmasını bekliyorum.” dedi.

Shibarium, Polygon‘a (MATIC) benzer şekilde Ethereum (ETH) üzerine inşa edilmiş olan Shiba Inu için merakla beklenen Layer 2 güncellemesidir. Geliştiriciler projenin lansman tarihi konusunda ser verip sır vermiyorlar, ancak beta sürümünün yakında hazır ve çalışır durumda olacağının sözünü veriyorlar.

Analistin grafiği, SHIB’in 0,000020 dolar ila 0,000021 dolar aralığına kadar yükselebileceğini gösteriyor. Bu, altcoin’in güncel fiyatlarla yüzde 42’nin üzerinde yükselmesi anlamına geliyor.

Pentoshi ayrıca birlikte çalışabilirlik zinciri Polkadot‘u da yakından takip ediyor. “DOT yakında büyük bir çıkış yapacak gibi görünüyor” diyen kripto para analistine göre, DOT muhtemelen 7,88 dolardaki acil direncine doğru ilerliyor.

Bitcoin’de Düşüş Bekliyor

SHIB ve DOT‘un ardından Bitcoin‘i (BTC) analiz eden Pentoshi, en büyük kripto paranın ikinci kez 23 bin 900 dolar civarındaki direnci geçememesinin ardından tükenme belirtileri göstermeye başladığı konusunda uyararak şunları söyledi:

BTC bana bir uyarı bayrağı verdi çünkü neredeyse iki haftalık daha uzun bir konsolidasyon yaşadık ve ardından kırılımdan sonra yukarı yönde ivme kazanamadık.

Pentoshi’nin paylaştığı BTC grafiğine bakıldığında en büyük kripto para için 20 bin 500 dolar seviyesine kadar olası bir düşüş öngördüğü görülüyor. Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,35 düşüşle 22 bin 844 dolardan el değiştiriyor.