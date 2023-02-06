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Binance CEO’su Zhao Bu Altcoin İçin Uyardı! Tuzak Var, Uyanık Olmak Lazım!

Dev kripto para borsası Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao (CZ), kişisel Twitter hesabından popüler merkeziyetsiz kripto para borsası için dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
11:00
6 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao (CZ), kişisel Twitter hesabından popüler merkeziyetsiz kripto para borsası için dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. CZ, merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap‘ın (UNI) merkeziyetsizliğini sorgulayan iki tweet’i paylaştı.

“a16z Tarafından mı Kontrol Ediliyor?”

Binance CEO’su CZ, kişisel Twitter hesabından “a16z tarafından mı kontrol ediliyor” diyerek merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap’ın dev yatırım şirketi a16z tarafından kontrol edildiğini ve merkeziyetsiz olmadığını savunan iki tweet’i paylaştı.

CZ’nin paylaştığı ilk tweet Chris Blec’e ait ve “a16z, kripto para köprüsü Wormhole’ü kullanarak BNB Chain‘de Uniswap protokolünü başlatmaya yönelik bir UNI teklifini geri çevirmek için ezici üstünlüğünü kullandı. a16z, Wormhole rakibi LayerZero Labs’ın büyük bir yatırımcısıdır. Gözlerinizi açın. DeFi’deki rekabet karşıtı karteller GERÇEKTİR.” ifadeler dikkat çekiyor.

Binance CEO’sunu paylaştığı ikinci tweet ise Bubblemaps’e ait. Bubblemaps’in tweet’inde ise “UNI’nin yönetişimi hakkında size yalan söyleniyor.  a16z, UNI arzının yüzde 4’ünden fazlasına karşılık gelen 11 cüzdan aracılığıyla 41.5 milyon UNI’yi kontrol edebilir. Yüzde 4’lük pay herhangi bir teklifi geçirmek için gerekli miktardır.” şeklinde dikkat çekici bilgiler yer alıyor.

Kripto para topluluğunun birçok önde gelen isminin Uniswap’ın iddia ettiği gibi merkeziyetsiz olmadığına dair paylaşımlarda bulunmaya başladığı ve CZ’nin dikkat çektiği gerçekliğe dikkat çekmeye başladığı görüldü.

 UNI’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre CZ’nin tweet’i ve tweet paylaşımları ile dikkatleri üzerine merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap‘ın yerel varlığı UNI son 24 saatte kaydettiği yüzde 5,83 düşüşle 6,83 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri 5.82 milyar dolarda olan altcoin’in işlem hacmi ise son 24 saatte yüzde 30’a yakın yükselmiş durumda.

UNI’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 3 Mayıs 2021 tarihinde 44,97 dolarla kaydedilmişti. Popüler altcoin güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 84,83 altında fiyatlanıyor.

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