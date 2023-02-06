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Dediklerini Bir Bir Yaptı! “Keşke Alsaydım” Dememek İçin Bu Altcoin’e Dikkat!

Kripto para araştırma şirketi Messari, kripto para piyasası için kaotik bir yılın ardından BNB Chain'in 2023'te rekabetçi kalmaya çalıştığını söyledi. Blockchain ağı bu yıl özelliklerini güncellemeyi ve artırmayı, daha fazla merkeziyetsizlik sağlamayı ve büyüme stratejileri uygulamayı planlıyor.
08:10
6 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para araştırma şirketi Messari, kripto para piyasası için kaotik bir yılın ardından BNB Chain’in 2023’te rekabetçi kalmaya çalıştığını söyledi. Blockchain ağı bu yıl özelliklerini güncellemeyi ve artırmayı, daha fazla merkeziyetsizlik sağlamayı ve büyüme stratejileri uygulamayı planlıyor.

BNB Chain Yeni Büyük Geliştirmeler İçin Hazırlanıyor

Kripto para araştırma şirketi Messari, BNB Chain‘in kripto para piyasasının için çalkantılı bir yılın ardından 2023’te rekabetçi olmayı hedeflediğini söyledi. Messari’nin yayımladığı rapora göre Blockchain ağı, Ethereum Sanal Makine (EVM) uygulamasının yanı sıra ölçeklendirme çözümleri ve iş hacminin artırılması da dahil olmak üzere önemli büyüme stratejilerine ve yeni teknoloji geliştirmelerine odaklanacak.

Raporda, “Ekip, ağı ZK-rollup’lar ve yan zincirler gibi Layer 2 benzeri çözümlerle genişletmeyi ve doğrulayıcı setini açık kaynaklı hale getirerek merkeziyetsizliği artırmayı planlıyor” denildi. Ayrıca, “Yol boyunca karşılaştığı çeşitli zorluklara rağmen BNB Chain 2022 yol haritasını başarıyla uyguladı… Birçok zorlukla geçen dramatik bir yılın ardından, BNB Chain 2023‘e doğru rekabetçi kalmaya devam edecek gibi görünüyor.” eklemesi yapıldı.

Blockchain ağındaki günlük aktif adresler 2022’de artarken, ortalama günlük işlemler günde yaklaşık 3,4 milyonda sabit kaldı. Ağ üzerindeki stake etme ve merkeziyetsizleşmesi de büyük oranda gelişti.

570 Milyon Dolarlık BNB Şoku

Tüm bunlarla birlikte BNB Chain 2022’nin dördüncü çeyreğinde, Ekim ayındaki bir hack saldırısı da dahil olmak üzere birtakım zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bir hacker, o sırada yaklaşık 570 milyon dolar değerinde olan 2 milyon BNB bastı ve almıştı. Saldırıdan hiçbir kullanıcı etkilenmemiş olsa da, yaklaşık 100 milyon dolar değerinde BNB zincir dışına taşındı ve geri alınamadı.

Kripto veri platformu CoinMarketCap‘in sağladığı verilere göre BNB, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,43 düşüşle 325,31 dolardan el değiştiriyor. 51.38 milyar dolar piyasa değeri ile BNB en büyük 4’ncü kripto para pozisyonunda (aynı zamanda en büyük 3’nci altcoin) oturuyor.

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