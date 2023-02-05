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Ülkemizde çok fazla kripto para yatırımcısı var ancak çoğunlukla yaşadıkları kayıplarla gündeme geliyorlar. Kripto dolandırıcılıkları, Thodex gibi iflas süsü verilmiş tuzaklar ve daha nicelerine devasa miktarda para kaptıran yatırımcılar var. Ancak bu sefer son 2 ayın verilerine göre Türk kripto para yatırımcıları popüler bir altcoinde başarıyı yakalamış olabilir.

Türklerin Aldığı 10 Altcoin

Ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının yaygın yaptığı hatalara ikinci bölümde değineceğiz. Mutlaka inceleyin ve yol yakınken potansiyel kayıplarınızı önleyiz. Son yaklaşık 3 aydır 21milyon.com verilerini incelediğimde dikkatimi çeken önemli bir detay var. Türkiye merkezli kripto para borsalarında Fetch Coin birçok defa hacim birincisi oldu. Hatta USDT, Bitcoin gibi varlıkları geçerek ilk sırada yerini aldı. FET Coin, Kasım ayı sonundaki ChatGPT lansmanının ardından en bilinen yapay zeka altcoini olduğu için yoğun ilgi gördü. Kasım sonunda 0,06 dolar olan fiyatı bugün 0,4 dolara ulaştı. Yani dolar bazlı %660 civarında bir artıştan bahsediyoruz.

Türkiye merkezli borsalardaki kullanıcılar aylardır bu altcoine ilgi gösterdiği için kazanç elde etmiş gibi görünüyorlar. Küresel çapta karşılaştırıldığında Fet Coin total işlem hacmi 250 milyon dolardır. Ülkemiz merkezli borsalardaki Fet Coin paritelerinin hacmi ise kabaca 50 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Global borsalardaki Türk yatırımcılardan gelen hacmi ve Türkiye kripto topluluğunun sosyal medyadaki hareketlerini incelediğimiz bu sefer kazanan Türkler olmuş gibi görünüyor. Fakat unutulmamalıdır ki kripto paralarda sonsuza kadar yükseliş yoktur.

Yukarıda Türk kripto yatırımcısının en yoğun ilgi gösterdiği diğer 9 kripto parayı görüyorsunuz.

Kripto Para Yatırımcılarına Tuzaklar

En yoğun ilgi gören 10 kripto para ve Fetch Coin’den bahsettik. Şimdi Türk kripto para yatırımcılarını bugün ve geçmişte tehdit eden risklere odaklanalım. Aslında bu riskleri anlatmak için çok fazla zaman gerekiyor ancak en kritik noktalara dikkat çekilirse büyük oranda riskinizi azaltabilirsiniz. Aşağıdaki riskler geçmişte birçok kez tecrübe edildiği için dikkat etmenizde fayda var.

Paralı kripto sinyal grupları : Yıllık binlerce hatta on binlerce talep eden sinyal grupları bugüne kadar genellikle kullanıcılarını mağdur eden yapılar olarak karşımıza çıktı. Detaylı incelemeler yaptığınızda birçok grubun birkaç yıllık kripto para yatırımcısı isimler tarafından oluşturulduğunu ve aynı isimlerin gerekli teknik yeterliliklere sahip olmadığınız görürsünüz. Ancak çeşitli göz boyama yöntemleriyle sizi yüksek başarı oranına sahip olduklarına ikna edebilirler. Hem yıllık ücret olarak ödediğiniz parayı hem de trade için ayırdığınız bütçesi bu şekilde kaybedebilirsiniz. Bunun yerine teknik ve temel analize yoğunlaşıp kendi yatırım stratejilerinizi kendiniz oluşturmalısınız. Eğer bunu yapamıyorsanız yapacağınız en iyi şey riski düşük varlıklara uzun vadeli bakmaktır.

: Yıllık binlerce hatta on binlerce talep eden sinyal grupları bugüne kadar genellikle kullanıcılarını mağdur eden yapılar olarak karşımıza çıktı. Detaylı incelemeler yaptığınızda birçok grubun birkaç yıllık kripto para yatırımcısı isimler tarafından oluşturulduğunu ve aynı isimlerin gerekli teknik yeterliliklere sahip olmadığınız görürsünüz. Ancak çeşitli göz boyama yöntemleriyle sizi yüksek başarı oranına sahip olduklarına ikna edebilirler. Hem yıllık ücret olarak ödediğiniz parayı hem de trade için ayırdığınız bütçesi bu şekilde kaybedebilirsiniz. Bunun yerine teknik ve temel analize yoğunlaşıp kendi yatırım stratejilerinizi kendiniz oluşturmalısınız. Eğer bunu yapamıyorsanız yapacağınız en iyi şey riski düşük varlıklara uzun vadeli bakmaktır. Hype Tuzakları: 2021 yılındaki metaverse coşkusunu hatırlayın. İnternet sitesi açan birçok popüler hesap sosyal medya hesapları üzerinden sanal arsa sattı. Bunları alanlar konuya hiç hakim olmadıkları için sarı siteler üzerinden sanal arazilerini satmaya çalıştı. Hepsi ellerinde kaldı. Örneğin bugünlerde yapay zeka hype ve aynı şeyi sahte yapay zeka tokenleri ile görüyoruz, göreceğiz.

Borsa Tuzakları: Market maker nedir bilmeyen borsalar halen var. Emir defterlerini incelerseniz gerekli likiditenin olmadığını kolayca fark edebilirsiniz. Bu tarz borsalarda bazı şeyler arbitraj fırsatı gibi görünür ancak aslında tuzaktır. Thodex borsasının DOGE paritesinde bunu yaşayarak gördük.

Gizli Reklamlar: Özellikle sosyal medyada takip edip güvendiğiniz hesapların yaptığı token paylaşımlarını iyi analiz edin. İlgili tokeni sosyal medyada araştırın ve diğer popüler isimlerin de onun reklamını yapıp yapmadığını görün. Hiçbir işe yaramayan projeleri reklam olduğunu belirtmeden paylaşan, tavsiye eden sayısız kullanıcı bulunuyor.

Bol Sıfırlı Hastalığı: Bu kesinlikle bir hastalığa dönüştü. 2021 Nisan ayında Shiba Coin ile tanıştığımda 8 sıfırı vardı ve Türkler özellikle 6-7 sıfırlı döneminden itibaren yoğun ilgi göstermeye başladı. Shiba 8 sıfırlıyken aynı şekilde fiyatı uçacak denilen 10-11 farklı token hatırlıyorum. Hepsi sıfıra gitti. Yani her bol sıfırlı token Shiba Coin değil hatta çok çok az bir kısmı başarılı olacak. O halde bu tarz kripto paralara yatırdığınız paraların çöpe gitme ihtimalini aklınızdan çıkarmayın.

Yukarıdakiler dışında Türk kripto para yatırımcılarını zarara uğratan sayısız tuzak bulunuyor. Ülkemizdeki yatırımcılar çevresinden duyduğu kazanç hikayelerine kolayca inanıp hemen işe koyulmak istiyor. Ancak önünüzde iki yol var. Ya temkinli hareket ederek önünüzdeki tuzakları görüp yavaş yatırım yapacaksınız. Ya da her tuzakta yeni şeyler öğrenip birkaç yıl sonra deneyimli bir yatırımcı olarak yatırım kararlarınızı kendiniz almaya başlayacaksınız. Sinyal grupları, pump grupları, fenomen görüşleri ve daha niceleri size büyük kayıplar getirdikçe siz acı gerçekle yüzleşip doğru yolu bulabilirsiniz. Veya bir nevi sobada eliniz yanmadan önce kızgın sobanın canınızı yakacağını öğrenir buna göre hareket edersiniz.