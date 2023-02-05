Ülkemizde çok fazla kripto para yatırımcısı var ancak çoğunlukla yaşadıkları kayıplarla gündeme geliyorlar. Kripto dolandırıcılıkları, Thodex gibi iflas süsü verilmiş tuzaklar ve daha nicelerine devasa miktarda para kaptıran yatırımcılar var. Ancak bu sefer son 2 ayın verilerine göre Türk kripto para yatırımcıları popüler bir altcoinde başarıyı yakalamış olabilir.
Ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının yaygın yaptığı hatalara ikinci bölümde değineceğiz. Mutlaka inceleyin ve yol yakınken potansiyel kayıplarınızı önleyiz. Son yaklaşık 3 aydır 21milyon.com verilerini incelediğimde dikkatimi çeken önemli bir detay var. Türkiye merkezli kripto para borsalarında Fetch Coin birçok defa hacim birincisi oldu. Hatta USDT, Bitcoin gibi varlıkları geçerek ilk sırada yerini aldı. FET Coin, Kasım ayı sonundaki ChatGPT lansmanının ardından en bilinen yapay zeka altcoini olduğu için yoğun ilgi gördü. Kasım sonunda 0,06 dolar olan fiyatı bugün 0,4 dolara ulaştı. Yani dolar bazlı %660 civarında bir artıştan bahsediyoruz.
Türkiye merkezli borsalardaki kullanıcılar aylardır bu altcoine ilgi gösterdiği için kazanç elde etmiş gibi görünüyorlar. Küresel çapta karşılaştırıldığında Fet Coin total işlem hacmi 250 milyon dolardır. Ülkemiz merkezli borsalardaki Fet Coin paritelerinin hacmi ise kabaca 50 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Global borsalardaki Türk yatırımcılardan gelen hacmi ve Türkiye kripto topluluğunun sosyal medyadaki hareketlerini incelediğimiz bu sefer kazanan Türkler olmuş gibi görünüyor. Fakat unutulmamalıdır ki kripto paralarda sonsuza kadar yükseliş yoktur.
Yukarıda Türk kripto yatırımcısının en yoğun ilgi gösterdiği diğer 9 kripto parayı görüyorsunuz.
En yoğun ilgi gören 10 kripto para ve Fetch Coin’den bahsettik. Şimdi Türk kripto para yatırımcılarını bugün ve geçmişte tehdit eden risklere odaklanalım. Aslında bu riskleri anlatmak için çok fazla zaman gerekiyor ancak en kritik noktalara dikkat çekilirse büyük oranda riskinizi azaltabilirsiniz. Aşağıdaki riskler geçmişte birçok kez tecrübe edildiği için dikkat etmenizde fayda var.
Yukarıdakiler dışında Türk kripto para yatırımcılarını zarara uğratan sayısız tuzak bulunuyor. Ülkemizdeki yatırımcılar çevresinden duyduğu kazanç hikayelerine kolayca inanıp hemen işe koyulmak istiyor. Ancak önünüzde iki yol var. Ya temkinli hareket ederek önünüzdeki tuzakları görüp yavaş yatırım yapacaksınız. Ya da her tuzakta yeni şeyler öğrenip birkaç yıl sonra deneyimli bir yatırımcı olarak yatırım kararlarınızı kendiniz almaya başlayacaksınız. Sinyal grupları, pump grupları, fenomen görüşleri ve daha niceleri size büyük kayıplar getirdikçe siz acı gerçekle yüzleşip doğru yolu bulabilirsiniz. Veya bir nevi sobada eliniz yanmadan önce kızgın sobanın canınızı yakacağını öğrenir buna göre hareket edersiniz.