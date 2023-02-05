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  •   Ethereum Balinaları Bu Altcoin’in Peşinde! Boğalar Durmadıkça Altcoin Yürüyecek!

Ethereum Balinaları Bu Altcoin’in Peşinde! Boğalar Durmadıkça Altcoin Yürüyecek!

Hacim göz önüne alındığında ve ilk 20 altcoin incelendiğinde geçtiğimiz günlerde bu altcoin kadar iyi performans gösteren başka bir coin olmadı.
21:20
5 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu (SHIB) kısa süre önce fiyat hareketiyle ilk 20 listesindeki diğer tüm kriptolardan daha iyi performans gösterdi. CoinMarketCap’e göre SHIB, çift haneli haftalık kazançlar kaydetti. Yazım sırasında, fiyatı son 24 saatte %8’den fazla artmıştı ve 8,2 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri ile 0,00001471 dolardan işlem görüyordu.

SHIB’in Lehine Olan Şeyler

Yaşanan artışın çoğu, SHIB adına çok beklenen Shibarium’unun piyasaya sürülmesiyle ilgili heyecanla ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte, SHIB’in zincir içi ölçümlerine bakıldığında, birkaç başka faktörün de devrede olduğu görülüyor. Santiment’in grafiği, SHIB’in MVRV oranının, fiyatı yükseldikçe son birkaç gün içinde önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. Yükseliş trendine, temelini oluşturan hacimdeki artış eşlik etti.

Fiyat artışı sayesinde SHIB, sosyal hacminin de gösterdiği gibi toplulukta bir tartışma konusu olmaya devam etti. Ayrıca, meme coin’in ağ büyümesi, Shiba Inu’nun satış baskısı altında olmadığını açıkça ima eden bir artış kaydetti.

Dahası, CryptoQuant’ın verileri SHIB’in döviz rezervinin azaldığına işaret ederek talepte bir artış olduğunu gösterdi. Fiyattaki artış da meme coin’i balinaların ilk tercihi haline getirdi. Balina faaliyetleriyle ilgili güncellemeler yayınlayan popüler bir Twitter hesabı olan WhaleStats, SHIB’nin en iyi 1000 Ethereum balinasının elinde tuttuğu kriptolar listesinin başında yer aldığını ortaya koydu.

İlginç bir şekilde, balinaların token’a olan güvenine rağmen, SHIB’nin en iyi adresler tarafından tutulan arzı geçen hafta biraz azaldı. Yatırımcıları şaşırtacak şekilde, bazı ölçütler token’ın fiyat artışını desteklemedi. SHIB’nin günlük aktif adreslerinde bir düşüş kaydedildi ve bu da olumsuz bir sinyal olarak düşünülebilir. Aynı durum, düşüş sinyali veren transfer hacmi ölçütü için de geçerliydi.

Boğalar Durmaktan Çok Mu Uzak?

SHIB’in günlük grafiği, piyasa göstergelerinin çoğunun token fiyatında daha fazla artış olasılığını ortaya koyması nedeniyle boğaların piyasaya öncülük ettiğini gösterdi. MACD yükseliş eğilimi gösterdi. SHIB’in Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi, 20 günlük EMA’nın 55 günlük EMA’nın oldukça üzerinde olmasıyla alıcıları destekledi. Yazım zamanında, Chaikin Para Akışı (CMF) bile bir yükseliş kaydetti ve nötr işaretten yukarıya doğru yöneldi.

SHIB’in fiyatı, Bollinger Bantlarının gösterdiği gibi yüksek volatilite bölgesindeydi. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım işaretinin oldukça üzerindeydi, bu durumda yakın vadede trendin tersine dönme olasılığı göz ardı edilemez.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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