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Shiba İçin Korkutan Haber! Trilyonlarca Shiba Ne Olacak? Fiyat Düşecek Mi?

FTX tarafından Shiba adına gelen son haberler yatırımcılar adına can sıkıcı olabilir. Trilyonlarca Shiba'nın sahibi olan cüzdan korku saçıyor.
16:05
2 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çökmüş kripto borsası FTX, 446 milyon dolar değerindeki fonları geri almak için bir kripto borç veren bir şirket olarak hizmet veren Voyager’a dava açtı. Raporlara göre, fon Kasım 2022’de iflas etmeden önce FTX tarafından tahsis edildi. Bununla birlikte, zincir veri izleyicileri Voyager tarafından yapılan ve birkaç kripto için fiyat düşüşüne yol açabilecek bazı işlemleri tespit etti.

Voyager’ın hamlesi Shiba’yı Sarsabilir Mi?

PeckShieldAlert tarafından sağlanan verilere göre Voyager, son 24 saat içinde farklı kripto borsalarına yaklaşık 10 milyon dolar değerinde kripto para aktardı.

Veriler Voyager’ın 270 milyar Shiba Inu (SHIB) (yaklaşık 3,2 milyon dolar değerinde) ve 4,9 milyon Voyager Token (VGX) (yaklaşık 2,1 milyon dolar değerinde) taşıdığını gösteriyor. Kripto borç veren şirket tarafından yaklaşık 3000 Ethereum (ETH) (yaklaşık 3 milyon dolar değerinde) ve 221.000 Chainlink (LINK) (yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde) taşındığını da ekledi.

Söz konusu kripto varlıklar Coinbase, Binance US ve Kraken gibi farklı kripto borsalarına taşındı. Ancak, VGX tokenleri hariç transfer edilen tüm kriptolar yeşil renkte işlem görüyor. Bu, Voyager’ın listelenen kriptoları satmayı planlıyor olabileceğini gösteriyor olabilir.

Dump Yaşanır Mı?

Bununla birlikte, aynı cüzdan şu anda 6,8 trilyondan fazla Shiba Inu coin tutuyor. Adres, SHIB token’lara sahip olan en büyük 18. cüzdan olarak dikkat çekiyor (yaklaşık 82 milyon dolar değerinde). Shiba Inu fiyatı son 30 gün içinde %48 oranında artış göstermişti. SHIB, yazım zamanında ortalama 0,000012 dolar fiyattan işlem görüyordu. 24 saatlik işlem hacmi %50 artarak 342 milyon dolara ulaştı.

Shiba Inu’nun son fiyat hareketine bakıldığında, Voyager’ın fonları canlandırmak için elde tutulan SHIB’lerin hareket ettirmesi beklenilebilir. Bu durum, Shiba Inu ve diğer token’lar için bir fiyat düşüşüne yol açabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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